Трамп назвав "ганьбою" удари Індії по Пакистану

Президент США Дональд Трамп назвав "ганьбою" військову операцію Індії проти Пакистану і зазначив, що дізнався про цю новину напередодні заходу в Овальному кабінеті.

Джерело: Трамп, цитує CNN

Пряма мова: "Це ганьба. Ми щойно почули про це, коли входили в двері Овального кабінету, щойно почули про це. Я думаю, що люди знали, що щось має статися, зважаючи на попередні події, вони боролися протягом тривалого часу, ви знаєте, вони боролися протягом багатьох, багатьох десятиліть і століть".

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"Я просто сподіваюся, що це закінчиться дуже швидко".

Деталі: Державний департамент США заявив, що "уважно стежить за розвитком подій".

Що передувало: Влада Індії оголосила, що почала атаку на "терористичну" інфраструктуру в Пакистані.

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Внаслідок індійських ударів по Пакистану загинули троє людей, включаючи дитину, 12 осіб отримали поранення.