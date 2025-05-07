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Адміністрація Трампа пропонувала Україні приймати депортованих зі США громадян третіх країн – ЗМІ

Ольга Глущенко Середа, 7 травня 2025, 04:50
Адміністрація Трампа пропонувала Україні приймати депортованих зі США громадян третіх країн – ЗМІ
Трамп, фото: Getty Images

За даними WР, адміністрація президента США Дональда Трампа звернулася на початку цього року до української влади з пропозицією прийняти на своїй території депортованих зі США іммігрантів з третіх країн.

Джерело: The Washington Post, посилаючись на наявні в розпорядженні видання документи, "Укрінформ"

Деталі: Пропозицію передали українській стороні наприкінці січня через високопоставленого американського дипломата. Вона передбачала розміщення в Україні осіб, депортованих зі США, які не є громадянами України, попри те, що країна перебуває у стані війни та значною мірою залежить від американської військової та фінансової підтримки.

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У документах не вказано, як саме відреагував Київ на цю пропозицію. Відомо лише, що український дипломат повідомив посольству США про намір надати відповідь після формування офіційної позиції уряду.

Двоє українських посадовців, знайомих із ситуацією, зазначили, що це питання не обговорювалося на найвищому рівні, і вони не знають про будь-які політичні вимоги з боку США щодо прийому депортованих.

Ця ініціатива є частиною ширшої стратегії адміністрації Трампа, спрямованої на розширення масштабів депортації нелегальних мігрантів зі США. У рамках цієї політики Штати вже уклали угоди з кількома країнами Латинської Америки, зокрема Сальвадором, Мексикою, Коста-Рикою та Панамою, які погодилися приймати іммігрантів, котрі не є їхніми громадянами.

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Крім того, адміністрація Трампа розглядає можливість скасування тимчасового правового статусу для приблизно 240 тисяч українців, котрі виїхали до США після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Цей крок може призвести до їхньої депортації.

Нагадаємо: Трамп заявляв, що його країні потрібне "сміливе правосуддя" для здійснення жорсткої міграційної політики.

На мітингу в Мічигані з нагоди 100 днів перебуванні на посту Трамп заявив про "найглибші зміни у Вашингтоні за майже сто років", похизувався жорсткою імміграційною політикою і тарифами проти Китаю.

За даними видання The Washington Post, адміністрація Трампа розробляє план масової депортації, у розмовах згадується цифра 1 мільйон осіб за рік.

ТрампСШАміграціяУкраїна
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