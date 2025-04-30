100 днів на посаді: Трамп похизувався вигнанням мігрантів і тарифами проти Китаю

На мітингу в Мічигані з нагоди 100 днів перебуванні на посту президента США Дональд Трамп заявив про "найглибші зміни у Вашингтоні за майже сто років", похизувався жорсткою імміграційною політикою і тарифами проти Китаю.

Джерело: виступ Трампа на мітингу, цитує "Укрінформ"

Пряма мова Трампа: "Сьогодні ввечері ми зібралися тут, у самому серці нашої країни, щоб відсвяткувати найуспішніші перші 100 днів будь-якої адміністрації в історії нашої країни.

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Ми тільки починаємо… Ви ще нічого не бачили".

Деталі: За словами Трампа, його адміністрація "рятує американську мрію".

Пряма мова Трампа: "Те, що світ спостерігав протягом останніх 14 тижнів, – це революція здорового глузду".

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Деталі: Президент заявив, що його адміністрація здійснила "найглибші зміни у Вашингтоні за майже сто років".

Під час його виступу на великих екранах демонстрували відео, як правоохоронці депортують нелегалів з країни.

Трамп звинуватив адміністрацію експрезидента Джо Байдена, яка нібито дозволила "іммігрантам ґвалтувати та вбивати" американців.

Пряма мова Трампа: "Можу повідомити, що ця жахлива зрада закінчилася.

Вигнання загарбників – це не просто передвиборча обіцянка, це мій урочистий обов’язок як головнокомандувача. Я зобов’язаний це зробити – щоб урятувати нашу країну".

Деталі: Трамп запевнив, що його адміністрація встановила "рекорди всіх часів" стосовно найменшої кількості незаконних перетинів кордону зі Штатами.

Президент перерахував деякі зі своїх економічних досягнень, серед яких назвав зниження цін на яйця.

"Ми мали чудову перемогу на виборах, і вже в перший тиждень мого перебування на посаді на мене почали кричати через ціну на яйця", – сказав він, маючи на увазі, що він до неї непричетний. За його словами, яйця нібито подешевшали на 87% на Великдень.

Трамп також зазначив, що ціни на бензин, продукти харчування й ліки, що відпускаються за рецептом, знизилися.

"Усе пішло вниз", – заявив він.

Трамп також торкнувся теми тарифів, зауваживши, що Китай "забрав у нас більше робочих місць, ніж будь-яка країна забрала в іншої країни за всі часи".

Пряма мова Трампа: "За допомогою моїх китайських тарифів ми покладемо край найбільшій крадіжці робочих місць у світовій історії".

Деталі: Проте це не означає, що США і Китай не можуть порозумітися, зауважив Трамп.

"Думаю, це спрацює, – сказав він. – Вони хочуть укласти угоду. Ми збираємося укласти угоду. Але це буде чесна угода".

Він розповів про свій указ, покликаний пом’якшити вплив тарифів на американських автовиробників.

За словами Трампа, його політика нібито "заборонила будь-яку урядову цензуру та відновила свободу слова в Америці".

"Я поклав край беззаконню, так званій різноманітності, рівності та інклюзивності й усьому тому лайну у федеральному уряду та приватному секторі", – заявив Трамп, згадавши, що видав указ, який визнає лише дві статі.