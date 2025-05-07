САП і НАБУ завершили слідство у справі ексзаступника Єрмака, за якого внесли заставу

САП та НАБУ завершили слідство у справі щодо колишнього заступника глави Офісу президента Андрія Смирнова, за якого напередодні внесли заставу в 18 мільйонів гривень.

Джерело: пресслужби САП, НАБУ

Дослівно: "6 травня 2025 року прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно колишнього заступника керівника Офісу президента України та власника будівельної компанії. Наразі детективами НАБУ за дорученням прокурора відкрито матеріали справи стороні захисту для ознайомлення".

Реклама:

Деталі: Перед цим речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис у коментарі "Українській правді" повідомила, що 5 травня ВАКС частково задовольнив клопотання детектива НАБУ і змінив запобіжний захід у вигляді застави, застосований раніше до підозрюваного (ухвала ВАКС від 18.05.2024) на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави.

За даними слідства, у 2020 - 2022 роках підозрюваний набув активи вартістю 17,1 млн грн, маючи заощадження та офіційний дохід за цей період у розмірі понад 1,3 млн грн. Таким чином різниця між вартістю придбаного майна та коштами чиновника становила 15,7 млн грн. Аби приховати ці активи, посадовець оформив їх переважну частину на рідного брата, зберігши за собою право розпоряджатися ними у повному обсязі.

Повідомляється, що у період 2019 - 2021 рр. топпосадовець незаконно набув готівкові кошти, які вирішив легалізувати шляхом будівництва приватних будинків загальною площею понад 300 кв. м. у рекреаційній зоні Одещини. Для маскування таких дій звернувся до бенефіціара товариства, яке володіло землею на березі моря, та передав для зведення об’єктів майже 6,5 млн грн. Готове майно, яким фактично користувався топпосадовець, спочатку оформили на товариство, а після повідомлення йому про підозру у травні 2024 року переоформили на довірену особу.

РЕКЛАМА:

Детективами також встановлено, що у 2022 році до топпосадовця звернувся власник будівельної компанії з пропозицією надати хабар у вигляді робіт та послуг на суму $100 тис. для зведення одного зі згаданих будинків на узбережжі. За це просив посприяти ухваленню Антимонопольним комітетом України рішення про скасування результатів тендеру, в якому переміг конкурент, а у новому тендері – забезпечити перемогу його компанії.

Топпосадовець пристав на пропозицію, використав службове становище та виконав взяті на себе зобов’язання. АМКУ ж згодом ухвалив "потрібне" рішення.

Дії колишнього керівника ОП кваліфіковані за статтями КК України щодо прийняття пропозиції неправомірної вигоди в розмірі $100 тис. та легалізації незаконно набутих коштів.

Передісторія:

16 квітня антикорупційні органи повідомили про нову підозру колишньому заступнику керівника ОП Андрію Смирнову – в легалізації незаконно набутих коштів та одержанні хабаря в особливо великому розмірі.

Смирнов уже притягується антикорупційниками до кримінальної відповідальності за незаконне збагачення на суму 15,7 млн грн.

Сам Смирнов відреагував на нову підозру, зазначивши, що НАБУ та САП поспішали вручити її, оскільки закінчуються строки розслідування по справі щодо незаконного збагачення.

6 травня За Смирнова внесли заставу в 18 мільйонів гривень.

Читайте також розслідування УП: "Big brother is" Офісу президента