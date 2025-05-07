У Кремлі заявили, що ініціатива Путіна щодо триденного припинення вогню в силі
Прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков заявив, що ініціатива Володимира Путіна про припинення вогню до Дня перемоги у Другій світовій війні залишається в силі.
Джерело: російське пропагандистське агентство ТАСС із посиланням на брифінг прессекретаря
Пряма мова Пєскова: "Позиція РФ щодо перемир'я добре відома, всі вказівки дали, жодних нових вказівок немає".
Деталі: Він також додав, що мобільний інтернет у Москві в дні ювілею Перемоги у Другій світовій війні обмежили через "небезпечне сусідство".
"До цього треба ставитися з розумінням", – заявив прессекретар Путіна.
Він також підкреслив, що російські військові "роблять усе необхідне, щоб святкування... пройшло в спокійній і мирній обстановці".
За словами Пєскова, російська влада не планує запрошувати на парад у Москві екслідерів зарубіжних держав, які живуть зараз у Росії.
Передісторія:
- 28 квітня у Кремлі повідомили, що правитель Росії Володимир Путін в односторонньому порядку оголосив "перемир′я" у дні 80-річчя перемоги у Другій світовій війні.
- Президент Володимир Зеленський назвав ініціативу Володимира Путіна оголосити перемир'я на три дні театральною постановкою для створення атмосфери виходу РФ з ізоляції, і наполягає натомість на перемир'ї на 30 днів, як запропонували США.