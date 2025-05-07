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У Кремлі заявили, що ініціатива Путіна щодо триденного припинення вогню в силі

Ірина БалачукСереда, 7 травня 2025, 13:03
У Кремлі заявили, що ініціатива Путіна щодо триденного припинення вогню в силі
Прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков. Фото РИА Новости

Прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков заявив, що ініціатива Володимира Путіна про припинення вогню до Дня перемоги у Другій світовій війні залишається в силі.

Джерело: російське пропагандистське агентство ТАСС із посиланням на брифінг прессекретаря

Пряма мова Пєскова: "Позиція РФ щодо перемир'я добре відома, всі вказівки дали, жодних нових вказівок немає".

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Деталі: Він також додав, що мобільний інтернет у Москві в дні ювілею Перемоги у Другій світовій війні обмежили через "небезпечне сусідство".

"До цього треба ставитися з розумінням", – заявив прессекретар Путіна.  

Він також підкреслив, що російські військові "роблять усе необхідне, щоб святкування... пройшло в спокійній і мирній обстановці".

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За словами Пєскова, російська влада не планує запрошувати на парад у Москві екслідерів зарубіжних держав, які живуть зараз у Росії.

Передісторія: 

Росіяперемир’я9 травня
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