Підозрюваний у розстрілі українських полонених отримав посаду міністра в Північній Осетії

Окупант, військовий злочинець і міністр праці Північної Осетії Юрій Абаєв. Фото з Telegram Меняйла

Влада Північної Осетії призначила новим міністром праці та соцзахисту 34-річного Юрія Абаєва – колишнього офіцера російської армії з позивним "Буйвол", якого Головне управління розвідки України ідентифікувало як одного з убивць українських військовополонених.

Джерело: російський Telegram-канал Astra, очільник Північної Осетії Сергій Меняйло та ГУР у Telegram

Пряма мова Меняйла: "Юрія Абаєва... призначено міністром праці та соцрозвитку Північної Осетії... Як його наставник, знаю, на що він здатен. Упевнений – впорається".

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Абаєв і Меняйло Фото з Telegram Меняйла

Деталі: За словами глави Північної Осетії, Абаєв має звання "героя Росії", також він кавалер ордена "мужності".

Меняйло охарактеризував його як "дисциплінованого" і такого, що "ясно розуміє, навіщо він тут і що потрібно робити".

Посаду Абаєв отримав за Путінською програмою "Час героїв", згідно з якою у владу вирішили набирати тих, хто воював у війні проти України.

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Абаєв воював проти України Фото з Telegram Меняйла

Раніше Абаєв служив у 70-му гвардійському мотострілецькому полку і дослужився до заступника командира частини.

У червні 2024 року Головне управління розвідки України повідомило, що ідентифікувало російських військових, причетних до розстрілу українських військовополонених у травні 2024 року поблизу населеного пункту Роботине в Запорізькій області.

Ними виявилися окупанти, які входили до складу штурмової групи 70-го мотострілецького полку (в/ч 71718) 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї армії південного округу ЗС РФ.

Військові злочинці, причетні до розстрілу українських військовополонених фото з Telegram ГУР

Повідомляли, що на момент страти українських військовополонених під Роботиним 70-м мотострілецьким полком ЗС РФ командував підполковник Абаєв Юрій Маїрбекович, 10.12.1990 р. н., позивний "Буйвол".