Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Підозрюваний у розстрілі українських полонених отримав посаду міністра в Північній Осетії

Ірина БалачукСереда, 7 травня 2025, 13:49
Підозрюваний у розстрілі українських полонених отримав посаду міністра в Північній Осетії
Окупант, військовий злочинець і міністр праці Північної Осетії Юрій Абаєв. Фото з Telegram Меняйла

Влада Північної Осетії призначила новим міністром праці та соцзахисту 34-річного Юрія Абаєва – колишнього офіцера російської армії з позивним "Буйвол", якого Головне управління розвідки України ідентифікувало як одного з убивць українських військовополонених.

Джерело: російський Telegram-канал Astra, очільник Північної Осетії Сергій Меняйло та ГУР у Telegram

Пряма мова Меняйла: "Юрія Абаєва... призначено міністром праці та соцрозвитку Північної Осетії... Як його наставник, знаю, на що він здатен. Упевнений – впорається". 

Реклама:
 
Абаєв і Меняйло
Фото з Telegram Меняйла 

Деталі: За словами глави Північної Осетії, Абаєв має звання "героя Росії", також він кавалер ордена "мужності". 

Меняйло охарактеризував його як "дисциплінованого" і такого, що "ясно розуміє, навіщо він тут і що потрібно робити".

Посаду Абаєв отримав за Путінською програмою "Час героїв", згідно з якою у владу вирішили набирати тих, хто воював у війні проти України.

РЕКЛАМА:
 
Абаєв воював проти України 
Фото з Telegram Меняйла 

Раніше Абаєв служив у 70-му гвардійському мотострілецькому полку і дослужився до заступника командира частини.

У червні 2024 року Головне управління розвідки України повідомило, що ідентифікувало російських військових, причетних до розстрілу українських військовополонених у травні 2024 року поблизу населеного пункту Роботине в Запорізькій області.

Ними виявилися окупанти, які входили до складу штурмової групи 70-го мотострілецького полку (в/ч 71718) 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї армії південного округу ЗС РФ. 

 

Військові злочинці, причетні до розстрілу українських військовополонених

фото з Telegram ГУР

Повідомляли, що на момент страти українських військовополонених під Роботиним 70-м мотострілецьким полком ЗС РФ командував підполковник Абаєв Юрій Маїрбекович, 10.12.1990 р. н., позивний "Буйвол".

Росіявладавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Повітряні сили про відбиття атаки РФ: знищено 2 балістичні ракети та 81 дрон противника
фото Підозрюваний у розстрілі українських полонених отримав посаду міністра в Північній Осетії
відеоУкраїнські розвідники влаштували "феєрверк" з російського ЗРК "Бук-М1"
САП і НАБУ завершили слідство у справі ексзаступника Єрмака, за якого внесли заставу
інфографікаМенше половини українців чекають позитиву від угоди про надра зі США – опитування
фото, відео Росіяни атакували 4 ракетами і 142 дронами, десятки БпЛА ще в повітрі – Зеленський
Усі новини...
Росія
Повітряні сили про відбиття атаки РФ: знищено 2 балістичні ракети та 81 дрон противника
У Румунії відповіли Путіну, який поклав на Бухарест частку вини за війну проти України
Міжнародна федерація фехтування допустила росіян і білорусів до командних змагань
Останні новини
15:55
футболДругий півфінал Ліги чемпіонів: анонс матчу ПСЖ - "Арсенал"
15:28
Єврокомісія готує перехідні заходи для України після завершення "торговельного безвізу"
15:21
В Україні обирають громади для проєкту соціального житла: за якими критеріями
15:21
Розвідка Британії: РФ загрожує зростання бюджетного дефіциту через падіння цін на нафту
15:13
Повітряні сили про відбиття атаки РФ: знищено 2 балістичні ракети та 81 дрон противника
15:10
Відновлення імпорту газу з РФ стало б історичною помилкою – Урсула фон дер Ляєн
14:54
фотоРосіяни вдень скинули авіабомби на Олександро-Калинове на Донеччині: вбили 2-х жінок
14:50
"Знищує перспективу Львова як мегаполіса": Садовий відреагував на будівництво біля аеропорту
14:46
Скільки українців користуються ШІ, читають новини у Telegram чи не мають інтернету? Опитування
14:40
ЄС погрожує митами на літаки Boeing, якщо перемовини з США проваляться
Усі новини...
Реклама:
Реклама: