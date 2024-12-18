У Росії вирішили набирати учасників війни проти України у владу

Російські окупанти під час зустрічі з російськими школярами. Фото bbratstvo.com

У Росії вирішили запустити компанії з підготовки і набору учасників війни проти України в органи влади і держкомпанії.

Джерело: російське видання "Коммерсант"

Деталі: Такі плани з'явилися після того, як глава РФ Володимир Путін на з'їзді "Единой России" заявив про необхідність створювати подібні програми на регіональному рівні.

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Повідомляється, що це має допомогти окупантам "не тільки повернутися у звичне життя, а й просунутися вгору кар'єрними сходами".

Видання нагадує, що 1 березня в Росії запустили програму під назвою "Час героїв" для учасників війни. І деякі з перших її 83 слухачів уже отримали високі посади. Серед них повноважений представник президента в Уральському федеральному окрузі Артем Жога, голова "Руху перших" Артур Орлов, т.в.о. губернатора Тамбовської області Євген Первишов та ін.

Деякі чиновники вже відгукнулися на ініціативу Путіна: зокрема, у Санкт-Петербурзі програму обіцяють запустити "найближчим часом", у Смольному – з весни 2025 року.

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У Нижньогородській області повідомили, що навчання розпочнуть із січня, воно триватиме до травня і включатиме "сучасні методи і технології управління, підвищення особистої ефективності, оцінку потенціалу та визначення траєкторії розвитку учасників".

У Підмосков'ї програму обіцяють запустити з 2025 року, навчання проводитимуть за напрямами "Громадський активіст", "Управлінець", "Профільний фахівець" і "Підприємець".

У Ставропіллі після доручення Путіна вирішили організувати для учасників війни "наставництво" з боку "крайових міністрів, голів муніципалітетів, керівників великих крайових організацій і підприємств" і стажування після навчання.

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