Повітряні сили розповіли про відбиття третьої хвилі дронів 7 травня та ситуацію на ранок "перемир’я Путіна"

Під час відбиття третьої хвилі атаки російських безпілотників 7 травня протиповітряна оборона України знищила 20 БпЛА, від початку доби 8 травня ворожих дронів у повітрі не зафіксовано, однак противник активізував удари тактичною авіацією.

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил у соцмережах

Деталі: У період із 14.30 по 20.30 7 травня (підчас третьої за добу хвилі атаки) противник завдав удару 31-м ударним БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із району Міллерово – РФ.

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Підтверджено збиття 20 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на півночі та в центрі країни.

6 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені завдяки роботі РЕБ (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждала Черкащина.

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Повітряні сили зазначають, що протягом поточної доби 8 травня, станом на 8.00, у повітряному просторі України ракетних ударів та застосування ударних БпЛА не зафіксовано.

Втім, протягом ночі, ворог активізував удари тактичною авіацією із застосуванням керованих авіабомб по Сумщині.

Передісторія: