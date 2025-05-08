Повітряні сили розповіли про відбиття третьої хвилі дронів 7 травня та ситуацію на ранок "перемир’я Путіна"
Під час відбиття третьої хвилі атаки російських безпілотників 7 травня протиповітряна оборона України знищила 20 БпЛА, від початку доби 8 травня ворожих дронів у повітрі не зафіксовано, однак противник активізував удари тактичною авіацією.
Джерело: пресслужба командування Повітряних сил у соцмережах
Деталі: У період із 14.30 по 20.30 7 травня (підчас третьої за добу хвилі атаки) противник завдав удару 31-м ударним БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із району Міллерово – РФ.
Підтверджено збиття 20 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на півночі та в центрі країни.
6 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені завдяки роботі РЕБ (без негативних наслідків).
Внаслідок ворожої атаки постраждала Черкащина.
Повітряні сили зазначають, що протягом поточної доби 8 травня, станом на 8.00, у повітряному просторі України ракетних ударів та застосування ударних БпЛА не зафіксовано.
Втім, протягом ночі, ворог активізував удари тактичною авіацією із застосуванням керованих авіабомб по Сумщині.
Передісторія:
- 28 квітня у Кремлі повідомили, що правитель Росії Володимир Путін в односторонньому порядку оголосив "перемир′я" у дні 80-річчя перемоги у Другій світовій війні.
- Президент Володимир Зеленський назвав ініціативу Путіна оголосити перемир'я на три дні театральною постановкою для створення атмосфери виходу РФ з ізоляції, і наполягає натомість на перемир'ї на 30 днів, як запропонували США.