Путінське "перемир’я": росіяни уночі скинули КАБи на Сумщину: 1 загибла, 2 поранених

Одна людина загинула та ще двоє дістали поранення внаслідок російських ударів КАБами по Сумщині уночі 8 травня. Загарбники атакували мирні населені пункти, попри оголошене російським керівництвом так зване "триденне перемир’я".

Джерело: прокуратура Сумщини і ДСНС в Telegram

Дослівно прокуратура: "8 травня близько 3:00 год у Миколаївській громаді Сумського району ворог скинув, за попередніми даними, керовану авіаційну бомбу на домоволодіння мирних жителів. Унаслідок чого у власному будинку загинула 55-річна жінка, її 24-річний син отримав поранення".

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Деталі: Через півгодини, о 3:30 ночі, окупанти скинули ще одну бомбу на цивільну інфраструктуру Ворожбянської громади Сумського району, внаслідок чого дістала поранення 70-річна жінка.

За даними фактами розпочали кримінальні провадження.

Фото ДСНС

Доповнено: Згодом у ДСНС додали, що зранку 8 травня росіяни завдали авіаударів по території Білопільської громади, внаслідок чого 1 житловий будинок було повністю зруйновано, ще 3 оселі мирних мешканців та 7 господарських будівель зазнали пошкоджень.

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"На місце події прибули фахівці ДСНС. Під час обстеження території рятувальники виявили жінку під завалами. Постраждалу обережно деблокували та передали працівникам екстреної медичної допомоги", – повідомили в ДСНС.

Фото ДСНС

Там також додали, що у Сумському районі внаслідок нічного обстрілу виникли пожежі у 3 житлових будинках.

"Рятувальники працювали на місці події з ночі до самого ранку. На жаль, внаслідок цієї події загинула одна цивільна особа", – підсумували в ДСНС.

Передісторія: