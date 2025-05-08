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Вільне володіння англійською як обовʼязок: Британія хоче посилити вимоги до мігрантів

Христина Бондарєва, Євген КізіловЧетвер, 8 травня 2025, 12:13
Вільне володіння англійською як обовʼязок: Британія хоче посилити вимоги до мігрантів
фото: getty images

Офіційний Лондон планує запровадити більш жорсткі вимоги до мігрантів стосовно їх рівня володіння англійською мовою. Ціль - забезпечити глибоку інтеграцію цієї групи населення в суспільство Сполученого Королівства.

Джерело: публікація видання The Times, пише "Європейська правда"

Деталі: Наступного тижня буде опублікована "Біла книга" з питань імміграції, що вимагатиме від осіб, які подають заявку на робочу візу до Великої Британії, вільного володіння англійською мовою.

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Нинішній рівень, еквівалентний GCSE (загальному сертифікату про середню освіту) з англійської мови як іноземної, вважається базовим й недостатнім для інтеграції. Він вимагає від мігрантів розуміння основних питань, "що регулярно виникають на роботі, в школі або під час дозвілля", вміння вирішувати ситуації, "що можуть виникнути під час подорожей", та "складати прості зв'язні тексти на знайомі або особисті теми".

Очікується, що володіння рівнем англійської B2 стане новою вимогою. Цей рівень передбачає, що люди мають навчитися висловлюватися вільно і спонтанно, без очевидного пошуку виразів та говорити англійською "гнучко і ефективно для соціальних, академічних і професійних цілей".

Пряма мова джерела в уряді: "Якщо ви (мігранти - УП) хочете приїхати сюди, ви повинні робити свій внесок і інтегруватися".

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Деталі: Від мігрантів будуть вимагати, аби вони висловлювалися чіткими, добре структурованими реченнями й досить легко могли оперувати текстами на складні теми.

Зазначається, що "Біла книга" покликана вирішити проблему рекордного рівня чистої міграції, який минулого року становив 728 тисяч осіб, та сприяти працевлаштуванню понад 9-ти мільйонів "економічно неактивних" людей.

Нововведення посилять правила перевірки мігрантів на знання державної мови.

Очікується, що заявники на отримання притулку повинні будуть відповідати цим стандартам через 5 років, щоб отримати право на постійне проживання.

Велика Британіямоваміграція
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