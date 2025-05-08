Зеленський зробив Малюка Героєм України
Четвер, 8 травня 2025, 15:11
Президент Володимир Зеленський присвоїв голові Служби безпеки України Василю Малюку звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка".
Джерело: указ глави держави від 8 травня
Дослівно: "За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю:
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Присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Малюку Василю Васильовичу – генерал-лейтенанту".
Передісторія:
- Зеленський призначив Василя Малюка на посаду заступника голови Служби безпеки України 28 лютого 2022 року - у день його народження. До того Малюк встиг пропрацювати 2 тижні заступником голови МВС Монастирського.
- 18 липня 2022 року Малюк став т.в.о голови СБУ. 7 лютого 2023 року Верховна Рада проголосувала за призначення Малюка очільником СБУ.