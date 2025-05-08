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Зеленський зробив Малюка Героєм України

Валентина РоманенкоЧетвер, 8 травня 2025, 15:11
Зеленський зробив Малюка Героєм України
Василь Малюк. фото СБУ

Президент Володимир Зеленський присвоїв голові Служби безпеки України Василю Малюку звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка".

Джерело: указ глави держави від 8 травня

Дослівно: "За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю:

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Присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Малюку Василю Васильовичу – генерал-лейтенанту".

Передісторія:

СБУ
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