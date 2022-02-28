Зеленський повернув Баканову Малюка

Президент Володимир Зеленський призначив Василя Малюка на посаду заступника голови Служби безпеки України.

Джерело: указ №77 від 28 лютого на сайті глави держави

Деталі: Цьому передувало розпорядження Кабміну від 27лютого про звільнення Малюка з посади заступника очільника МВС Монастирського, на яку Малюк був призначений замалим 2 тижні тому.

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Примітно, що, за даними з відкритих джерел, 28 лютого Малюк відзачає день народження – йому виповнилося 38 років.

Передісторія:

21 липня 2021 року президент Зеленський звільнив Василя Малюка з посади першого заступника голови Служби безпеки України - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

На початку вересня "Українська правда" зафіксувала Малюка серед гостей дня народження заступника голови Офісу президента Олега Татарова.