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Зеленський повернув Баканову Малюка

Валентина РоманенкоПонеділок, 28 лютого 2022, 17:00
Зеленський повернув Баканову Малюка
ВАСИЛЬ МАЛЮК. ФОТО З САЙТУ ANTIKOR

Президент Володимир Зеленський призначив Василя Малюка на посаду заступника голови Служби безпеки України.

Джерело: указ №77 від 28 лютого на сайті глави держави

Деталі: Цьому передувало розпорядження Кабміну від 27лютого про звільнення Малюка з посади заступника очільника МВС Монастирського, на яку Малюк був призначений замалим 2 тижні тому.

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Примітно, що, за даними з відкритих джерел, 28 лютого Малюк відзачає день народження – йому виповнилося 38 років.

Передісторія:

  • 21 липня 2021 року президент Зеленський звільнив Василя Малюка з посади першого заступника голови Служби безпеки України - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.
  • На початку вересня "Українська правда" зафіксувала Малюка серед гостей дня народження заступника голови Офісу президента Олега Татарова.

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Теми: СБУЗеленський
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