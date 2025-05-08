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"Українська правда" отримала відео вбивства на Софіївській Борщагівці

Українська правда, Станіслав ПогоріловЧетвер, 8 травня 2025, 20:18
Українська правда отримала відео вбивства на Софіївській Борщагівці
фото: скриншот з відео

"Українська правда" отримала відеозапис моменту вбивства чоловіка та жінки у селі Софіївська Борщагівка під Києвом.

Джерело: співрозмовники УП у правоохоронних органах, Київська облпрокуратура

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Деталі: На відео чоловік розстрілює автомобіль, у якому ймовірно був один із загиблих. Потім стрілець заходить у двір будинку і, за даними джерел УП, розстрілює іншу жертву.

 

За даними поліції, місяць тому військовослужбовець продав зброю чоловіку за 1000 доларів (за даними УП, це був автомат -ред.). Втім 8 травня між ними стався конфлікт щодо оплати: військовий вимагав у покупця виплатити йому ще певну суму. У результаті чоловік з купленої зброї розстріляв військового та його тещу, яка перебувала вдома. Після цього зловмисник зайшов до власної оселі та зачинився всередині. 

Спецпризначенці поліції оточили будинок та протягом години затримали чоловіка. Ним виявився 63-річний місцевий мешканець.

Що передувало: 8 травня о 15:22 про стрілянину в селі Софіївська Борщагівка до поліції повідомили очевидці. На місце негайно прибуло керівництво Головного управління поліції Київщини, територіального підрозділу, слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти поліції та медики.

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