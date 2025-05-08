Генштаб: За першу добу "перемир’я" на фронті відбулось понад 150 боїв

Від початку доби 8 травня на фронті відбулось 154 бойових зіткнення, з них 55 – на Покровському напрямку.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Від початку цієї доби відбулося 154 бойових зіткнення.

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Російські загарбники завдали одного ракетного та 15 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 25 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 830 дронів-камікадзе та здійснили 2685 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів".

Деталі: На Харківському напрямку впродовж дня наші війська відбили чотири атаки противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбивали чотири штурми у районах Синьківки, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та в напрямку Новоосинового.

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На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 21 раз атакували позиції українців неподалік населених пунктів Надія, Новоєгорівка, Рідкодуб, Греківка, Новомихайлівка, Колодязі, Зелена Долина та Торське.

П’ять штурмових дій ворога в районах Білогорівки та Федорівки відбили українські захисники на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано шість бойових зіткнень в районах Часового Яру та Курдюмівки.

На Торецькому напрямку росіяни сім разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу Кримського та Торецька.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 55 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Олександропіль, Єлизаветівка, Гродівка, Миролюбівка, Даченське, Звірове, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Котлярівка, Преображенка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку ворог 25 разів атакував поблизу Розливу, Новосілки, Новополя, Привільного та Бурлацького.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили три ворожі штурми в районі Степового та Щербаків.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив п’ять невдалих спроб просунутись вперед.

На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили 16 атак російських загарбників, ще два боєзіткнення незавершені.