Лідер Китаю підтримав позицію Путіна щодо війни проти України

Голова Китаю Сі Цзіньпін під час візиту до Москви 8 травня заявив про підтримку Росії, назвав Путіна союзником у побудові нового світового порядку та підтвердив спільну позицію щодо війни проти України.

Джерело: Reuters з посиланням на заяву лідера Китаю

Деталі: У спільній заяві після переговорів лідери Китаю і Росії зазначили, що конфлікт в Україні може бути врегульований "лише шляхом усунення його першопричин". Це формулювання чітко повторює ключові меседжі російської пропаганди, якими Кремль виправдовує розв’язання повномасштабної війни – зокрема, "загрозу розширення НАТО", "дискримінацію російськомовних", а також утиски російської мови, культури й ЗМІ в Україні.

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Дослівно: "Участь Сі, а також спільна заява, яка узгоджує позицію Китаю з російським баченням конфлікту – надає Путіну важливу підтримку на тлі тиску з боку США з вимогою припинити війну".

Деталі: Сі також заявив, що Росія й Китай повинні бути "справжніми сталевими друзями, загартованими у сотні випробувань".

Крім того, Сі та Путін пообіцяли посилити координацію в усіх сферах, зокрема у військовій, і "рішуче протидіяти курсу Вашингтона на подвійне стримування" Китаю й Росії. Лідери також засвідчили намір особисто контролювати ключові напрями співпраці та добиватися зростання обсягів торгівлі й інвестицій до 2030 року.

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Сі та Путін зустрічалися десятки разів і підписали "безмежне партнерство" у лютому 2022 року – менш ніж за три тижні до того, як Путін направив свої війська в Україну. Китай є найбільшим торговельним партнером Росії і надав Москві економічну підтримку, яка допомогла їй впоратися із західними санкціями.

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