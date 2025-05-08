Китайські військові крокуватимуть Красною площею на параді Путіна 9 травня

У параді на Красній площі в столиці держави-агресора РФ братиме участь розрахунок військовослужбовців Китаю.

Джерело: глава Кремля Володимир Путін, відкриваючи переговори у вузькому складі з головою КНР Сі Цзіньпіном 8 травня, цитує ТАСС

Деталі: За словами Путіна, парадний розрахунок військовослужбовців з Китаю, який візьме участь у військовому параді в Москві 9 травня, буде найбільшим з іноземних військових контингентів.

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Пряма мова Путіна: "Разом із китайськими друзями твердо стоїмо на варті історичної правди, захищаємо пам'ять про події тих років, протидіємо сучасним проявам неонацизму і мілітаризму".

Передісторія: