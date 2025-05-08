Китайські військові крокуватимуть Красною площею на параді Путіна 9 травня
Четвер, 8 травня 2025, 11:04
У параді на Красній площі в столиці держави-агресора РФ братиме участь розрахунок військовослужбовців Китаю.
Джерело: глава Кремля Володимир Путін, відкриваючи переговори у вузькому складі з головою КНР Сі Цзіньпіном 8 травня, цитує ТАСС
Деталі: За словами Путіна, парадний розрахунок військовослужбовців з Китаю, який візьме участь у військовому параді в Москві 9 травня, буде найбільшим з іноземних військових контингентів.
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Пряма мова Путіна: "Разом із китайськими друзями твердо стоїмо на варті історичної правди, захищаємо пам'ять про події тих років, протидіємо сучасним проявам неонацизму і мілітаризму".
Передісторія:
- У лютому 2022 року Росія розв’язала повномасштабну війну проти України під міфічними пропагандистськими слоганами про "демілітаризацію та денацифікацію".
- Скоєнням воєнних злочинів проти мирного населення у багатьох окупованих містах України росіяни сприяли виникненню нового терміну "рашизм".
- У відеозверненні до Дня пам’яті та перемоги над нацизмом 8 травня президент Володимир Зеленський зазначив, що на параді страху на Красній площі в РФ будуть колони з танків, коробки вбивць, що марширують, перевдягнута масовка.
- У квітні 2025 року на сході України воїни 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ та 157-ї окремої механізованої бригади взяли в полон двох громадян Китайської Народної Республіки. Уряд Китаю заперечує свою причетність до участі громадян КНР у війні Росії проти України та обіцяв після перевірки всіх обставин оцінити дії полонених на сході України китайців згідно з національним законодавством.