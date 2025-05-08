Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Китайські військові крокуватимуть Красною площею на параді Путіна 9 травня

Валентина РоманенкоЧетвер, 8 травня 2025, 11:04
Китайські військові крокуватимуть Красною площею на параді Путіна 9 травня
ілюстративне фото Getty Images

У параді на Красній площі в столиці держави-агресора РФ братиме участь розрахунок військовослужбовців Китаю.

Джерело: глава Кремля Володимир Путін, відкриваючи переговори у вузькому складі з головою КНР Сі Цзіньпіном 8 травня, цитує ТАСС

Деталі: За словами Путіна, парадний розрахунок військовослужбовців з Китаю, який візьме участь у військовому параді в Москві 9 травня, буде найбільшим з іноземних військових контингентів.

Реклама:

Пряма мова Путіна: "Разом із китайськими друзями твердо стоїмо на варті історичної правди, захищаємо пам'ять про події тих років, протидіємо сучасним проявам неонацизму і мілітаризму".

Передісторія:

  • У лютому 2022 року Росія розв’язала повномасштабну війну проти України під міфічними пропагандистськими слоганами про "демілітаризацію та денацифікацію".
  • Скоєнням воєнних злочинів проти мирного населення у багатьох окупованих містах України росіяни сприяли виникненню нового терміну "рашизм".
  • У відеозверненні до Дня пам’яті та перемоги над нацизмом 8 травня президент Володимир Зеленський зазначив, що на параді страху на Красній площі в РФ будуть колони з танків, коробки вбивць, що марширують, перевдягнута масовка.
  • У квітні 2025 року на сході України воїни 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ та 157-ї окремої механізованої бригади взяли в полон двох громадян Китайської Народної Республіки. Уряд Китаю заперечує свою причетність до участі громадян КНР у війні Росії проти України та обіцяв після перевірки всіх обставин оцінити дії полонених на сході України китайців згідно з національним законодавством.

КитайРосіяпропаганда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
CNN: Повітряний бій 125 винищувачів Пакистану та Індії став одним із найбільших у новітній історії
відеоЗеленський записав відео з Хрещатика і пояснив, який єдиний "парад" РФ може отримати у Києві
Сили оборони відновили позиції біля Липців на Харківщині: звільнили понад 200 га
NYT: Трамп може оголосити про торговельну угоду з Британією
Війна в Україні була серед ключових питань зустрічі Трампа і прем’єра Канади – ЗМІ
Конклав у перший день голосування не обрав нового Папу
Усі новини...
Китай
Temu та Shein різко втратили продажі у США – спрацювали мита Трампа
Ціни на нафту змінили траєкторію на тлі торгових перемовин США та Китаю
Торгові представники США проведуть переговори із Китаєм щодо тарифів цього тижня
Останні новини
11:58
У Литві прийняли резолюцію, що ніколи не визнають захоплені РФ території України російськими
11:57
Лукашенко заявив, що "трохи затримався" при владі, але потрібно "потерпіти"
11:49
Сили оборони: Попри оголошене Путіним "перемир'я" бої на фронті тривають
11:36
Лелеки Грицик та Одарка стали "багатодітними батьками": у їхньому гнізді вилупилися троє пташенят
11:36
"Київстар" збільшив частку в Helsi: модель управління компанією збереглася
11:19
автоспортЛегендарний французький пілот Петрансель після річної паузи повернеться на ралі "Дакар"
11:15
Каліфорнія подала до суду на адміністрацію Трампа через блокування 5 мільярдів доларів
11:04
Китайські військові крокуватимуть Красною площею на параді Путіна 9 травня
11:00
Портовики замовили миколаївському виробнику лоцманський катер за 132 мільйони
10:57
Київ провів нові переговори з представниками США та Європи про припинення вогню – ОП
Усі новини...
Реклама:
Реклама: