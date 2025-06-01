Росіяни окупували Володимирівку на Сумщині – DeepState

У ніч проти 1 червня аналітичний проєкт DeepState повідомив про окупацію села Володимирівка Сумської області.

Джерело: DeepState

Дослівно: "Ворог окупував Володимирівку".

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Деталі: Володимирівка входить до складу Хотінської селищної територіальної громади.

Село знаходиться на відстані до 2-х км від сіл Новомиколаївка і Гордіївка (Курська область, Росія). За 1 км проходить кордон з Росією.

Селом протікає річка Снагість, ліва приток Сейму.

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Що передувало: Ввечері 31 травня DeepState повідомляв про просування російських військ в районі села Олександрія на Сумщині.

Таким чином, на Сумщині збільшилося ще одне вогнище контрольованої ворогом території, окрім ділянки Журавка-Новеньке-Веселівка-Басівка.

Нагадаємо: Головком ЗСУ Олександр Сирський 31 травня повідомив, що російська армія значно активізувалася на Запорізькому напрямку та зосередила зусилля на прикордонні Сумщини.