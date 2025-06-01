Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни окупували Володимирівку на Сумщині – DeepState

Ольга Глущенко Неділя, 1 червня 2025, 01:24
Росіяни окупували Володимирівку на Сумщині – DeepState
карта DeepState

У ніч проти 1 червня аналітичний проєкт DeepState повідомив про окупацію села Володимирівка Сумської області.

Джерело: DeepState

Дослівно: "Ворог окупував Володимирівку".

Реклама:

Деталі: Володимирівка входить до складу Хотінської селищної територіальної громади.

Село знаходиться на відстані до 2-х км від сіл Новомиколаївка і Гордіївка (Курська область, Росія). За 1 км проходить кордон з Росією.

Селом протікає річка Снагість, ліва приток Сейму.

РЕКЛАМА:

Що передувало: Ввечері 31 травня DeepState повідомляв про просування російських військ в районі села Олександрія на Сумщині.

Таким чином, на Сумщині збільшилося ще одне вогнище контрольованої ворогом території, окрім ділянки Журавка-Новеньке-Веселівка-Басівка.

Нагадаємо: Головком ЗСУ Олександр Сирський 31 травня повідомив, що російська армія значно активізувалася на Запорізькому напрямку та зосередила зусилля на прикордонні Сумщини.

Сумська областьокупаціяросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Росіяни окупували Володимирівку на Сумщині – DeepState
фото, відео, оновленоУ Росії на потяг обвалився міст: 7 загиблих, десятки постраждалих
Зеленський: Немає інформації, з чим росіяни збираються в Стамбул, це виглядає несерйозно
ВідеоУ Харкові військовий у СЗЧ стріляв біля житлового будинку й підірвав гранату
На "Книжковому Арсеналі" вилучили вогнепальну зброю, 12 боєприпасів і 74 газових балончики – УДО
Кличко: В Україні смердить авторитаризмом
Усі новини...
Сухопутні війська розповіли про результати перевірок інцидентів за участю ТЦК
Ворог атакує Київ безпілотниками і балістикою – КМВА
Кислиця про позицію США в ООН: Припинення вогню має бути безумовним і негайним
Росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі
Останні новини
05:30
відеоПартизани порушили логістику ворога на окупованій Донеччині – "АТЕШ"
04:12
оновлено від 00:42, відеоРосіяни атакували Запоріжжя БпЛА: пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури, постраждала жінка
03:58
Віткофф назвав відповідь ХАМАС про перемир’я з Ізраїлем "абсолютно неприйнятною"
02:54
Кислиця про позицію США в ООН: Припинення вогню має бути безумовним і негайним
01:54
оновленоВорог атакує Київ безпілотниками і балістикою – КМВА
01:54
Керівник Alpine: У 2026 команда почне перемагати, а в 2027 хоче стати чемпіоном Формули-1
01:24
Росіяни окупували Володимирівку на Сумщині – DeepState
00:52
На Київщині ППО працює по ворожих безпілотниках
00:28
фото, відео, оновленоУ Росії на потяг обвалився міст: 7 загиблих, десятки постраждалих
23:55
футбол"ПСЖ" з історичним рахунком розтрощив "Інтер" у фіналі Ліги чемпіонів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: