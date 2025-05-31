DeepState: Росіяни захопили територію у ще одній точці на Сумщині – біля Олександрії
Аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських військ в районі села Олександрія на Сумщині.
Джерело: DeepState
Деталі: Станом на 30 травня частина території в районі села Олександрія на Сумщині біля кордону з РФ позначена як окупована, а частина – як "сіра зона".
Ще станом на 29 травня ситуація виглядала інакше – окупованої частини майже не було, а частина території з іншого боку кордону була позначена як контрольована українськими силами.
Таким чином, на Сумщині збільшилося ще одне вогнище контрольованої ворогом території, окрім ділянки Журавка-Новеньке-Веселівка-Басівка.
DeepState також повідомив про окупацію Єлизаветівки на Донеччині.
Що передувало: Головком ЗСУ Олександр Сирський 31 травня повідомив, що російська армія значно активізувалася на Запорізькому напрямку та зосередила зусилля на прикордонні Сумщини.