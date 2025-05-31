DeepState: Росіяни захопили територію у ще одній точці на Сумщині – біля Олександрії

Аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських військ в районі села Олександрія на Сумщині.

Джерело: DeepState

Деталі: Станом на 30 травня частина території в районі села Олександрія на Сумщині біля кордону з РФ позначена як окупована, а частина – як "сіра зона".

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Ситуація біля Олександрії станом на 30 травня, deepstatemap

Ще станом на 29 травня ситуація виглядала інакше – окупованої частини майже не було, а частина території з іншого боку кордону була позначена як контрольована українськими силами.

Ситуація біля Олександрії станом на 29 травня, deepstatemap

Таким чином, на Сумщині збільшилося ще одне вогнище контрольованої ворогом території, окрім ділянки Журавка-Новеньке-Веселівка-Басівка.

Ситуація на Сумщині станом на 30 травня, deepstatemap

DeepState також повідомив про окупацію Єлизаветівки на Донеччині.

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Що передувало: Головком ЗСУ Олександр Сирський 31 травня повідомив, що російська армія значно активізувалася на Запорізькому напрямку та зосередила зусилля на прикордонні Сумщини.