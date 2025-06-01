Віткофф назвав відповідь ХАМАС про перемир’я з Ізраїлем "абсолютно неприйнятною"

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф заявив, що відповідь ХАМАС на пропозицію США про припинення вогню є "абсолютно неприйнятною".

Джерело: Офіс спецпосланця з питань Близького Сходу в соцмережі X

Деталі: Віткофф зазначив, що отримав відповідь ХАМАС, назвавши її "абсолютно неприйнятною" і такою, що "лише повертає нас назад".

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Пряма мова Віткоффа: "ХАМАС повинен прийняти рамкову пропозицію, яку ми висунули як основу для непрямих переговорів, які ми можемо розпочати негайно вже наступного тижня".

Деталі: За його словами, це єдиний шлях досягти 60-денне припинення вогню "найближчими днями".

Домовленість передбачатиме повернення частини заручників і тіл загиблих, а також проведення "непрямих предметних переговорів" про досягнення постійного припинення вогню.

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Що передувало: 31 травня ХАМАС поширили заяву-відповідь на пропозицію перемир’я з Ізраїлем, подану спецпосланцем президента США з близькосхідних питань Стівом Віткоффом.

Зокрема, ХАМАС заявили, що згодні випустити десятьох зраїльських заручників та повернути тіла 18 загиблих в обмін на те, що Ізраїль випустить певну кількість ув’язнених палестинців.

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