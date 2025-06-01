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Віткофф назвав відповідь ХАМАС про перемир’я з Ізраїлем "абсолютно неприйнятною"

Ольга Глущенко Неділя, 1 червня 2025, 03:58
Віткофф назвав відповідь ХАМАС про перемир’я з Ізраїлем абсолютно неприйнятною
Стів Віткофф. Фото: Getty Images

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф заявив, що відповідь ХАМАС на пропозицію США про припинення вогню є "абсолютно неприйнятною".

Джерело: Офіс спецпосланця з питань Близького Сходу в соцмережі X

Деталі: Віткофф зазначив, що отримав відповідь ХАМАС, назвавши її "абсолютно неприйнятною" і такою, що "лише повертає нас назад".

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Пряма мова Віткоффа: "ХАМАС повинен прийняти рамкову пропозицію, яку ми висунули як основу для непрямих переговорів, які ми можемо розпочати негайно вже наступного тижня".

Деталі: За його словами, це єдиний шлях досягти 60-денне припинення вогню "найближчими днями".

Домовленість передбачатиме повернення частини заручників і тіл загиблих, а також проведення "непрямих предметних переговорів" про досягнення постійного припинення вогню.

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Що передувало: 31 травня ХАМАС поширили заяву-відповідь на пропозицію перемир’я з Ізраїлем, подану спецпосланцем президента США з близькосхідних питань Стівом Віткоффом.

Зокрема, ХАМАС заявили, що згодні випустити десятьох зраїльських заручників та повернути тіла 18 загиблих в обмін на те, що Ізраїль випустить певну кількість ув’язнених палестинців.

Передісторія:

  • Напередодні ЗМІ повідомляли, що уряд Ізраїлю готовий виконати план перемир’я і обміну заручниками з бойовиками ХАМАС, запропонований спецпосланцем президента США Стіва Віткоффа.
  • Перед цим Axios повідомляли, що США вірять у близький "прорив" у перемовинах для припинення бойових дій у секторі Гази. 
  • Останні два тижні Віткофф вів перемовини з прем’єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу та його радником Роном Дермером, а також – через палестинсько-американського бізнесмена Бішару Бахбаха – з лідерами ХАМАС у Досі, столиці Катару.
  • Президент США Дональд Трамп вважає, що Ізраїль і ХАМАС близькі до укладання угоди про припинення вогню на 60 днів.

СШАІзраїльХАМАСперемир’я
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