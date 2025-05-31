Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС "близькі до угоди" про припинення вогню в Газі

Президент США Дональд Трамп вважає, що Ізраїль і ХАМАС близькі до укладання угоди про припинення вогню на 60 днів.

Джерело: Трамп під час спілкування із журналістами в Овальному кабінеті Білого дому 30 травня, цитує суспільний мовник "Суспільне"

Пряма мова Трампа: "Вони дуже близькі до угоди щодо Гази.

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Ми повідомимо вам про це впродовж дня або завтра. І в нас є шанс на це".

Що передувало: Напередодні ЗМІ повідомляли, що уряд Ізраїлю готовий виконати план перемир’я і обміну заручниками з бойовиками ХАМАС, запропонований спецпосланцем президента США Стіва Віткоффа.

Перед цим Axios повідомляли, що США вірять у близький "прорив" у перемовинах для припинення бойових дій у секторі Гази.

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Останні два тижні Віткофф вів перемовини з прем’єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу та його радником Роном Дермером, а також – через палестинсько-американського бізнесмена Бішару Бахбаха – з лідерами ХАМАС у Досі, столиці Катару.

Нагадаємо, європейські держави посилюють тиск на ізраїльську владу, звинувачуючи її у порушенні гуманітарного права в секторі Гази та блокуванні гуманітарної допомоги для цивільного населення.