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СК Росії: Обидва мости вночі було підірвано, розслідують як теракт

Роман ПетренкоНеділя, 1 червня 2025, 11:36
СК Росії: Обидва мости вночі було підірвано, розслідують як теракт
фотО: СК РФ

Мости в Брянській і Курській областях Росії вночі на 1 червня обвалилися внаслідок підривів і розслідуються за статтею про теракт, повідомили у Слідчому комітеті країни.

Джерело: "Медуза" з посиланням на СК РФ

Дослівно: "Дані події кваліфіковані як терористичний акт".

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Деталі: Mash пише, що СВУ могли закласти в конструкції моста на Курщині.

Усе сталося близько 2:21, тепловоз зійшов з рейок, три вагони впали. Жертв немає, поїзд їхав повільно.

 

Нагадаємо: Спочатку в російській Брянській області сталося обвалення моста з автомобілями, імовірно, в цей час під мостом проїжджав пасажирський потяг, унаслідок аварії 7 загиблих і близько 70 постраждалих.

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Пізніше стало відомо про обвалення ще одного мосту в Росії, в Курській області.

Росіятерактдороги
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