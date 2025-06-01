Ураження 41 бомбардувальника у РФ: джерело розкрило подробиці 1,5-річної спецоперації

Спецоперацію "Павутина", в результаті якої СБУ 1 червня вразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готували понад півтора роки.

Джерело: співрозмовник УП в СБУ

Деталі: Зазначається, що контролював хід операції президент Володимир Зеленський, а реалізовував задум очільник СБУ Василь Малюк.

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Джерело розповідає, що операція була надскладною з логістичної точки зору.

Дослівно: "СБУ спочатку переправила до Росії fpv-дрони, а згодом - мобільні деревʼяні будиночки. Пізніше на території РФ дрони були заховані під дахи будиночків, розміщених вже на вантажних авто.

В потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, дрони полетіли вражати російські бомбардувальники".

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Деталі: УП отримала фото з підготовки операції.

Дослівно: "Люди, які брали участь у цій історичній спецоперації, уже давно знаходяться в Україні.

Тож, якщо Путінський режим показово затримає когось, то це буде черговою постановкою для внутрішньої аудиторії".

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