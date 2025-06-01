Ураження 41 бомбардувальника у РФ: джерело розкрило подробиці 1,5-річної спецоперації
Спецоперацію "Павутина", в результаті якої СБУ 1 червня вразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готували понад півтора роки.
Джерело: співрозмовник УП в СБУ
Деталі: Зазначається, що контролював хід операції президент Володимир Зеленський, а реалізовував задум очільник СБУ Василь Малюк.
Джерело розповідає, що операція була надскладною з логістичної точки зору.
Дослівно: "СБУ спочатку переправила до Росії fpv-дрони, а згодом - мобільні деревʼяні будиночки. Пізніше на території РФ дрони були заховані під дахи будиночків, розміщених вже на вантажних авто.
В потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, дрони полетіли вражати російські бомбардувальники".
Деталі: УП отримала фото з підготовки операції.
Дослівно: "Люди, які брали участь у цій історичній спецоперації, уже давно знаходяться в Україні.
Тож, якщо Путінський режим показово затримає когось, то це буде черговою постановкою для внутрішньої аудиторії".
Нагадаємо:
- У Росії удень 1 червня масово палали ворожі стратегічні бомбардувальники – СБУ атакувала безпілотниками російські аеродроми, повідомлялося про враження 40 літаків.
- РосЗМІ та російські пропагандисти пізніше написали, що українські БПЛА вилітали з фур, які стояли на заправці.