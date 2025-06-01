Турецькі ЗМІ повідомили час і місце переговорів України й Росії у Стамбулі

ілюстративне фото: переговори України та РФ у Стамбулі 16 травня, Getty Images

Переговори делегацій України та РФ у Стамбулі в понеділок 2 червня заплановані на 13:00.

Джерело: турецька агенція Anadolu з посиланням на дипломатичні джерела, пише "Європейська правда"

Деталі: Турецька сторона визначила місце проведення переговорів між делегаціями України та Росії у Стамбулі в понеділок.

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За інформацією джерел Anadolu, зустрічі між українською та російською делегаціями запланована на 13:00 у палаці "Чираган" – пʼятизірковому готелі у Стамбулі.

Що передувало: Російська делегація, як повідомляли пропагандистські ЗМІ, вже вилетіла до Туреччини.

Президент Володимир Зеленський у неділю вдень оголосив, що українська делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим вирушить до Стамбула на переговори з Росією.