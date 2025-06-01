Турецькі ЗМІ повідомили час і місце переговорів України й Росії у Стамбулі
Неділя, 1 червня 2025, 17:57
Переговори делегацій України та РФ у Стамбулі в понеділок 2 червня заплановані на 13:00.
Джерело: турецька агенція Anadolu з посиланням на дипломатичні джерела, пише "Європейська правда"
Деталі: Турецька сторона визначила місце проведення переговорів між делегаціями України та Росії у Стамбулі в понеділок.
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За інформацією джерел Anadolu, зустрічі між українською та російською делегаціями запланована на 13:00 у палаці "Чираган" – пʼятизірковому готелі у Стамбулі.
Що передувало: Російська делегація, як повідомляли пропагандистські ЗМІ, вже вилетіла до Туреччини.
Президент Володимир Зеленський у неділю вдень оголосив, що українська делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим вирушить до Стамбула на переговори з Росією.