Делегація РФ вилетіла до Стамбула на переговори з Україною – росЗМІ

Російські інформаційні агентства в неділю повідомили, що російська делегація вилетіла до Стамбула для участі в переговорах щодо України.

Джерело: РИА Новости, ТАСС, Интерфакс із посиланням на джерела

Дослівно "Интерфакс": "Російська делегація вдень у неділю вилетіла до Стамбула для участі в переговорах щодо України, повідомило "Интерфаксу" джерело, ознайомлене з підготовкою переговорів.

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Воно нагадало, що російська делегація буде готова розпочати переговори вранці 2 червня".

Деталі: Таку саму інформацію повідомляють РИА Новости і ТАСС.

Оновлено: Джерело ТАСС у МЗС Туреччини повідомило, що переговори РФ і України заплановані на 2 червня о 13:00 у палаці Чираган у Стамбулі.

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Що передувало: Президент Володимир Зеленський у неділю вдень оголосив, що українська делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим вирушить до Стамбула на переговори з Росією.

Раніше Зеленський заявив, що станом на вечір суботи ані Україна, ані її партнери не мають чіткої інформації про те, що росіяни мають намір запропонувати на переговорах у Стамбулі.

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