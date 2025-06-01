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Делегація РФ вилетіла до Стамбула на переговори з Україною – росЗМІ

Катерина ТищенкоНеділя, 1 червня 2025, 16:35
Делегація РФ вилетіла до Стамбула на переговори з Україною – росЗМІ
голова російської делегації Володимир Мединський у Стамбулі 16 травня, фото Anadolu via Getty Images

Російські інформаційні агентства в неділю повідомили, що російська делегація вилетіла до Стамбула для участі в переговорах щодо України.

Джерело: РИА Новости, ТАСС, Интерфакс із посиланням на джерела

Дослівно "Интерфакс": "Російська делегація вдень у неділю вилетіла до Стамбула для участі в переговорах щодо України, повідомило "Интерфаксу" джерело, ознайомлене з підготовкою переговорів.

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Воно нагадало, що російська делегація буде готова розпочати переговори вранці 2 червня".

Деталі: Таку саму інформацію повідомляють РИА Новости і ТАСС.

Оновлено: Джерело ТАСС у МЗС Туреччини повідомило, що переговори РФ і України заплановані на 2 червня о 13:00 у палаці Чираган у Стамбулі.

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Що передувало: Президент Володимир Зеленський у неділю вдень оголосив, що українська делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим вирушить до Стамбула на переговори з Росією.

Раніше Зеленський заявив, що станом на вечір суботи ані Україна, ані її партнери не мають чіткої інформації про те, що росіяни мають намір запропонувати на переговорах у Стамбулі.

Передісторія: 

  • 28 травня стало відомо, що міністр оборони України Рустем Умєров передав РФ документ, що відображає українську позицію та очікує на їхній "меморандум" у відповідь.
  • Прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков відмовився коментувати, які умови для припинення вогню Росія висуватиме у своєму проекті "меморандуму", заявивши, що це потрібно обговорювати непублічно. 30 травня Пєсков заявив, що російська делегація буде у понеділок вранці у Стамбулі для мирних переговорів з Україною і там покаже свій меморандум.
  • Речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що небажання Росії офіційно передати свій "меморандум" для переговорів свідчить про наявність у ньому нереалістичних вимог та спробу затягнути мирний процес.
  • Повідомлялося, що на новий раунд мирних переговорів між Росією та Україною, який запланований на 2 червня в Стамбулі (Туреччина), від РФ поїде та сама делегація, що брала участь у попередній зустрічі і яку президент Володимир Зеленський розкритикував за низький рівень.

РосіяТуреччинапереговори
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