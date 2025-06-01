Загибель військових у навчальному таборі: Зеленський призначив нараду, обіцяє рішення

Президент Володимир Зеленський призначив нараду щодо загибелі військових у навчальному таборі в Дніпропетровській області після ворожого удару й пообіцяв ухвалити рішення для збереження життів військовослужбовців.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Сьогодні росіяни завдали ракетного удару по навчальному табору на Дніпровщині. На жаль, є втрати. Загинули наші військові. Мої співчуття всім рідним та близьким. Це вже не перший такий удар, коли Україна втрачає людей.

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Призначив нараду за участі, зокрема, Михайла Драпатого, Андрія Гнатова, Олександра Сирського та міністра оборони Умєрова після його повернення з перемовин у Стамбулі, щоб з усім цим розібратись.

Наші всі бойові хлопці потрібні на фронті – у захисті України. Кожен. І кожне життя ми маємо берегти. Всі рішення, які для цього потрібні, будуть ухвалені".

Що передувало: Російські війська 1 червня завдали ракетного удару по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ – відомо про щонайменше 12 загиблих та понад 60 поранених.

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Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Михайло Драпатий подав рапорт про відставку через трагедію на 239 полігоні, де внаслідок удару РФ загинули військові навчального батальйону.