Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Загибель військових у навчальному таборі: Зеленський призначив нараду, обіцяє рішення

Катерина ТищенкоНеділя, 1 червня 2025, 22:25
Загибель військових у навчальному таборі: Зеленський призначив нараду, обіцяє рішення
ілюстративне фото ОП

Президент Володимир Зеленський призначив нараду щодо загибелі військових у навчальному таборі в Дніпропетровській області після ворожого удару й пообіцяв ухвалити рішення для збереження життів військовослужбовців.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Сьогодні росіяни завдали ракетного удару по навчальному табору на Дніпровщині. На жаль, є втрати. Загинули наші військові. Мої співчуття всім рідним та близьким. Це вже не перший такий удар, коли Україна втрачає людей.

Реклама:

Призначив нараду за участі, зокрема, Михайла Драпатого, Андрія Гнатова, Олександра Сирського та міністра оборони Умєрова після його повернення з перемовин у Стамбулі, щоб з усім цим розібратись.

Наші всі бойові хлопці потрібні на фронті – у захисті України. Кожен. І кожне життя ми маємо берегти. Всі рішення, які для цього потрібні, будуть ухвалені".

Що передувало: Російські війська 1 червня завдали ракетного удару по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ – відомо про щонайменше 12 загиблих та понад 60 поранених.

РЕКЛАМА:

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Михайло Драпатий подав рапорт про відставку через трагедію на 239 полігоні, де внаслідок удару РФ загинули військові навчального батальйону.

ЗеленськийЗбройні силиракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Вибори в Польщі: екзит-пол показав мінімальну перевагу Тшасковського
оновленоЗеленський про операцію СБУ: Використано 117 дронів, "офіс" був біля управління ФСБ
Зеленський змінив склад делегації для переговорів з РФ у Стамбулі
Командувач Сухопутних військ Драпатий подав рапорт про відставку
фотоУраження 41 бомбардувальника у РФ: джерело розкрило подробиці 1,5-річної спецоперації
Україна візьме участь у переговорах у Стамбулі на чолі з Умєровим
Усі новини...
Зеленський
Зеленський закликав не ігнорувати тривоги: Росіяни підготували "Калібри"
Зеленський про операцію СБУ: Використано 117 дронів, "офіс" був біля управління ФСБ
Зеленський змінив склад делегації для переговорів з РФ у Стамбулі
Останні новини
00:26
У травні Росія провела на 19% більше штурмів, ніж у квітні – DeepState
23:38
У Росії заявили, що Рубіо висловив Лаврову співчуття через підриви на залізниці
23:30
У Франківському драмтеатрі показали "Медею" Оксани Дмітрієвої. Рецензія
23:15
Тиждень почнеться зі спеки, подекуди пройдуть дощі
22:47
Майже половина боїв у неділю точилася на Покровському напрямку – Генштаб
22:26
10 поширених форм покарання, які нашкодять дитині
22:25
Загибель військових у навчальному таборі: Зеленський призначив нараду, обіцяє рішення
22:07
Вибори в Польщі: екзит-пол показав мінімальну перевагу Тшасковського
21:59
Зеленський закликав не ігнорувати тривоги: Росіяни підготували "Калібри"
21:51
формула-1Ферстаппен ризикує бути дискваліфікованим на одну гонку через зіткнення з Расселом
Усі новини...
Реклама:
Реклама: