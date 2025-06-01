Загибель військових у навчальному таборі: Зеленський призначив нараду, обіцяє рішення
Президент Володимир Зеленський призначив нараду щодо загибелі військових у навчальному таборі в Дніпропетровській області після ворожого удару й пообіцяв ухвалити рішення для збереження життів військовослужбовців.
Джерело: вечірнє звернення президента
Пряма мова: "Сьогодні росіяни завдали ракетного удару по навчальному табору на Дніпровщині. На жаль, є втрати. Загинули наші військові. Мої співчуття всім рідним та близьким. Це вже не перший такий удар, коли Україна втрачає людей.
Призначив нараду за участі, зокрема, Михайла Драпатого, Андрія Гнатова, Олександра Сирського та міністра оборони Умєрова після його повернення з перемовин у Стамбулі, щоб з усім цим розібратись.
Наші всі бойові хлопці потрібні на фронті – у захисті України. Кожен. І кожне життя ми маємо берегти. Всі рішення, які для цього потрібні, будуть ухвалені".
Що передувало: Російські війська 1 червня завдали ракетного удару по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ – відомо про щонайменше 12 загиблих та понад 60 поранених.
Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Михайло Драпатий подав рапорт про відставку через трагедію на 239 полігоні, де внаслідок удару РФ загинули військові навчального батальйону.