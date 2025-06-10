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Рютте: НАТО має збільшити потужності протиповітряної оборони на 400%

Тетяна Висоцька, Іван Д'яконовВівторок, 10 червня 2025, 05:28
Рютте: НАТО має збільшити потужності протиповітряної оборони на 400%
Марк Рютте. Фото: Getty Images

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що держави-члени Альянсу повинні на 400% посилити потужності протиповітряної та протиракетної оборони, а також значно підвищити кількість наявної зброї, посилити логістику та медичне забезпечення війська.

Джерело: Рютте під час виступу в Chatham House у Лондоні 9 червня, передає "Європейська правда"

Деталі: Генсек НАТО наголосив, що Альянс потребує збільшення потужностей ППО та ПРО на 400%.

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"Минулого тижня міністри оборони країн НАТО погодили нові амбітні цілі. Точні деталі засекречені. Але нам потрібне 400-відсоткове збільшення протиповітряної і протиракетної оборони", – заявив Рютте.

"Ми бачимо в Україні, як Росія здійснює терор згори. Тому ми зміцнимо щит, який захищає наше небо", – додав він.

Генсек НАТО також зауважив, що військам НАТО "також потрібні тисячі нових броньованих машин і танків, мільйони додаткових артилерійських снарядів".

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"Ми повинні подвоїти наші допоміжні можливості, такі як логістика, постачання, транспортування і медичне забезпечення. Члени Альянсу будуть інвестувати в більшу кількість військових кораблів і літаків. Наведу лише один приклад: американські союзники придбають загалом щонайменше 700 винищувачів F-35", – розповів він.

"Ми також інвестуватимемо в більше дронів і ракетних систем дальньої дії. І більше інвестуватимемо в космічні і кібернетичні можливості. Бо якщо ми не будемо інвестувати більше, наша колективна оборона не буде надійною", – повідомив Марк Рютте.

Передісторія:

Також читайте інтервʼю редактора "Європейської правди" з єврокомісаром з питань оборони Андрюсом Кубілюсом: Мир в Україні наблизить напад Росії на ЄС, є лише один спосіб її стримати.

НАТОППО
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