Рютте: НАТО має збільшити потужності протиповітряної оборони на 400%

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що держави-члени Альянсу повинні на 400% посилити потужності протиповітряної та протиракетної оборони, а також значно підвищити кількість наявної зброї, посилити логістику та медичне забезпечення війська.

Джерело: Рютте під час виступу в Chatham House у Лондоні 9 червня, передає "Європейська правда"

Деталі: Генсек НАТО наголосив, що Альянс потребує збільшення потужностей ППО та ПРО на 400%.

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"Минулого тижня міністри оборони країн НАТО погодили нові амбітні цілі. Точні деталі засекречені. Але нам потрібне 400-відсоткове збільшення протиповітряної і протиракетної оборони", – заявив Рютте.

"Ми бачимо в Україні, як Росія здійснює терор згори. Тому ми зміцнимо щит, який захищає наше небо", – додав він.

Генсек НАТО також зауважив, що військам НАТО "також потрібні тисячі нових броньованих машин і танків, мільйони додаткових артилерійських снарядів".

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"Ми повинні подвоїти наші допоміжні можливості, такі як логістика, постачання, транспортування і медичне забезпечення. Члени Альянсу будуть інвестувати в більшу кількість військових кораблів і літаків. Наведу лише один приклад: американські союзники придбають загалом щонайменше 700 винищувачів F-35", – розповів він.

"Ми також інвестуватимемо в більше дронів і ракетних систем дальньої дії. І більше інвестуватимемо в космічні і кібернетичні можливості. Бо якщо ми не будемо інвестувати більше, наша колективна оборона не буде надійною", – повідомив Марк Рютте.

Передісторія:

Як повідомляла "ЄвроПравда", генсек НАТО Марк Рютте також заявив, що Росія може напасти на держави Альянсу протягом найближчих п’яти років.

За оцінкою Федеральної розвідувальної служби Німеччини, Росія бачить себе в системному конфлікті із Заходом та готується до великої війни з НАТО.

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