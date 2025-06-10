Рютте: НАТО должно увеличить мощности противовоздушной обороны на 400%

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что государства-члены Альянса должны на 400% усилить мощности противовоздушной и противоракетной обороны, а также значительно повысить количество имеющегося оружия, усилить логистику и медицинское обеспечение войск.

Источник: Рютте во время выступления в Chatham House в Лондоне 9 июня, передает "Европейская правда"

Детали: Генсек НАТО отметил, что Альянс нуждается в увеличении мощностей ПВО и ПРО на 400%.

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"На прошлой неделе министры обороны стран НАТО согласовали новые амбициозные цели. Точные детали засекречены. Но нам нужно 400-процентное увеличение противовоздушной и противоракетной обороны", – заявил Рютте.

"Мы видим в Украине, как Россия осуществляет террор сверху. Поэтому мы укрепим щит, который защищает наше небо", – добавил он.

Генсек НАТО также отметил, что войскам НАТО "также нужны тысячи новых бронированных машин и танков, миллионы дополнительных артиллерийских снарядов".

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"Мы должны удвоить наши вспомогательные возможности, такие как логистика, снабжение, транспортировка и медицинское обеспечение. Члены Альянса будут инвестировать в большее количество военных кораблей и самолетов. Приведу лишь один пример: американские союзники приобретут в целом не менее 700 истребителей F-35", – рассказал он.

"Мы также будем инвестировать в больше дронов и ракетных систем дальнего действия. И больше будем инвестировать в космические и кибернетические возможности. Потому что если мы не будем инвестировать больше, наша коллективная оборона не будет надежной", – сообщил Марк Рютте.

Предыстория:

Как сообщала "ЕвроПравда", генсек НАТО Марк Рютте также заявил, что Россия может напасть на государства Альянса в течение ближайших пяти лет.

Недавняя оценка Федеральной разведывательной службы (BND) и Вооруженных сил Германии свидетельствует о том, что Россия видит себя в системном конфликте с Западом и готовится к большой войне с НАТО.

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