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Українці відповіли, чи готові до територіальних поступок заради миру та гарантій безпеки

Альона Мазуренко Вівторок, 10 червня 2025, 12:10
Українці відповіли, чи готові до територіальних поступок заради миру та гарантій безпеки
Фото: Getty Images

За результатами опитування, 43% українців готові прийняти фактичну окупацію Росією деяких територій країни без юридичного визнання, але за умови гарантій безпеки для України. Проте українці категорично проти офіційного визнання окупації чи передачі РФ територій країни.   

Джерело: результати опитування КМІС, проведеного 15 травня-3 червня 2025 року

Дослівно: "Якщо мова йде офіційне визнання окремих територій частиною Росії, то переважна більшість (68%) будуть проти. Готові прийняти – 24% (зазначимо, що ми говоримо про "окремі території", а не всі окуповані території; залежно від територій може бути істотна диференціація).

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Також абсолютна більшість – 78% – відкидають передачу під контроль Росії територій, які контролюються Україною. Готові прийняти – лише 15%.

Єдиний варіант, де принаймні є простір для дискусій – де-факто визнання контролю Росії без визнання де-юре. Навіть у цьому випадку 43% готові прийняти, а категорично проти – 48%".

Деталі: За результатами опитування, якщо "мирний план" буде включати гарантії безпеки та інші важливі для майбутнього України складові, то без ентузіазму, але більше половини українців можуть прийняти такий сценарій завершення війни.

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Таким чином, на думку респондентів, будь-який варіант, який буде включати офіційне визнання українських територій частиною Росії або тим більше передачу під контроль Росії неокупованих територій – буде відкинутий.

Проте українці зберігають здорову гнучкість і навіть у контексті контролю територій готові до обговорення компромісного варіанту визнання де-факто контролю Росії без його визнання де-юре.

Крім цього, результати свідчать про те, що коли зараз українці обговорюють "територіальні поступки", то переважно вони інтерпретують їх як фактичне визнання, що Росія тимчасово контролює певні території, а Україна і світ цього не визнають.

 

Опитування провів КМІС упродовж 15 травня-3 червня 2025 року, до якого за власною ініціативою додав запитання про готовність до територіальних поступок, а також провів експеримент, як різні інтерпретації "територіальних поступок" впливають на результати.

Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів у всіх регіонах підконтрольних уряду України було опитано 2004 респондентів (на кожне з 4-х варіантів запитань про територіальні поступки відповідали близько 500 випадково відібраних респондентів).

Опитування проводилося громадянами України віком від 18 років.

Формально за звичайних обставин статистична похибка вибірки обсягом 2004 респондентів не перевищує 2,9%. Похибка для вибірки обсягом близько 500 респондентів не перевищує 5,8%.

опитуваннямирпереговори
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