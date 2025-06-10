Украинцы ответили, готовы ли к территориальным уступкам ради мира и гарантий безопасности

По результатам опроса, 43% украинцев готовы принять фактическую оккупацию Россией некоторых территорий страны без юридического признания, но при гарантиях безопасности для Украины. Однако украинцы категорически против официального признания оккупации или передачи РФ территории страны.

Источник: результаты опроса КМИС, проведенного 15 мая-3 июня 2025 года.

Дословно: "Если речь идет о официальном признании отдельных территорий частью России, то подавляющее большинство (68%) будут против. Готовые принять – 24% (отметим, что мы говорим об "отдельных территориях", а не все оккупированные территории; в зависимости от территорий может быть существенная дифференциация).

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Также абсолютное большинство – 78% – отвергают передачу под контроль России территорий, контролируемых Украиной. Готовы принять – всего 15%.

Единственный вариант, где, по крайней мере, есть пространство для дискуссий – де-факто признание контроля России без признания де-юре. Даже в этом случае 43% готовы принять, а категорически против – 48%.

Детали: По результатам опроса, если мирный план будет включать гарантии безопасности и другие важные для будущего Украины составляющие, то без энтузиазма, но более половины украинцев могут принять такой сценарий завершения войны.

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Таким образом, по мнению респондентов, любой вариант, включающий официальное признание украинских территорий частью России или тем более передачу под контроль России неоккупированных территорий – будет отвергнут.

Однако украинцы сохраняют здоровую гибкость и даже в контексте контроля территорий готовы к обсуждению компромиссного варианта признания де-факто контроля России без его признания де-юре.

Кроме того, результаты свидетельствуют о том, что когда сейчас украинцы обсуждают "территориальные уступки", то в основном они интерпретируют их как фактическое признание, что Россия временно контролирует определенные территории, а Украина и мир этого не признают.

Опрос провел КМИС в течение 15 мая-3 июня 2025 года, к которому по собственной инициативе добавил вопрос о готовности к территориальным уступкам, а также провел эксперимент, как разные интерпретации "территориальных уступок" влияют на результаты.

Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров во всех подконтрольных правительству Украины регионах было опрошено 2004 респондентов (на каждый из 4-х вариантов вопросов о территориальных уступках отвечали около 500 случайно отобранных респондентов).

Опрос проводился гражданами Украины в возрасте от 18 лет.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность выборки объемом 2004 респондентов не превышает 2,9%. Ошибка для выборки в объеме около 500 респондентов не превышает 5,8%.