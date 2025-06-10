Єврокомісія презентує 18-й пакет проти РФ: серед них – нафтові обмеження

10 червня Єврокомісія має презентувати новий пакет санкційних обмежень проти Росії. Один із ключових пунктів – встановлення "стелі ціни" на російську нафту.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на редактора з питань Європи "Радіо Свобода" Рікарда Джозвяка

Деталі: Джозвяк повідомив, що 10 червня Єврокомісія презентує країнам-членам новий, 18-й пакет санкцій проти Росії за війну проти України.

Реклама:

Ключовою пропозицією у ньому буде зниження "граничної ціни" на російську нафту з 60 доларів за барель до 45. До такого кроку давно закликали держави Балтії та Північної Європи.

Нагадаємо: