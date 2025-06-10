Єврокомісія презентує 18-й пакет проти РФ: серед них – нафтові обмеження
Вівторок, 10 червня 2025, 12:47
10 червня Єврокомісія має презентувати новий пакет санкційних обмежень проти Росії. Один із ключових пунктів – встановлення "стелі ціни" на російську нафту.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на редактора з питань Європи "Радіо Свобода" Рікарда Джозвяка
Деталі: Джозвяк повідомив, що 10 червня Єврокомісія презентує країнам-членам новий, 18-й пакет санкцій проти Росії за війну проти України.
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Ключовою пропозицією у ньому буде зниження "граничної ціни" на російську нафту з 60 доларів за барель до 45. До такого кроку давно закликали держави Балтії та Північної Європи.
Нагадаємо:
- 20 травня Рада ЄС затвердила 17-й пакет санкцій проти Росіїза війну проти України, та окремі санкції за використання хімічної зброї проти України, а також персональні санкції за гібридну дестабілізаційну діяльність РФ проти країн ЄС і партнерів.
- Президент Литви Гітанас Науседа назвав 17-й пакет занадто слабким та закликав передбачити жорсткіші заходи у наступному.