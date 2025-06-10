Еврокомиссия представляет 18-й пакет против РФ: среди них – нефтяные ограничения
Вторник, 10 июня 2025, 12:47
10 июня Еврокомиссия должна представить новый пакет санкционных ограничений против России. Один из ключевых пунктов - установление "потолка цены" на российскую нефть.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на редактора по вопросам Европы "Радио Свобода" Рикарда Джозвяка
Детали: Джозвяк написал, что 10 июня Еврокомиссия представит странам-членам новый, 18-й пакет санкций против России за войну против Украины.
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Ключевым предложением в нем будет снижение "предельной цены" на российскую нефть с 60 долларов за баррель до 45. К такому шагу давно призывали государства Балтии и Северной Европы.
Напомним:
- 20 мая Совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против Россииза войну против Украины, и отдельные санкции за использование химического оружия против Украины, а также персональные санкции за гибридную дестабилизирующую деятельность РФ против стран ЕС и партнеров.
- Президент Литвы Гитанас Науседа назвал 17-й пакет слишком слабым и призвал предусмотреть более жесткие меры в следующем.