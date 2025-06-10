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В Україні збережеться прохолодна погода, подекуди – дощ

Валентина РоманенкоВівторок, 10 червня 2025, 13:14
В Україні збережеться прохолодна погода, подекуди – дощ
ілюстративне фото Unsplash

В середу в Україні вночі в північно-західній частині, вдень у західних, Житомирській, Вінницькій, місцями в Київській, Черкаській та Одеській областях короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: Вітер південний, на заході північно-західний, 7-12 м/с, у Карпатах вдень місцями пориви 15-20 м/с.

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Температура вночі 8-13°, у південній частині 13-18°; вдень у західних областях 17-22°, у північних і більшості центральних областей 20-25°, на решті території 24-29°.

У Києві 11 червня без опадів, увечері короткочасний дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 21-23°.

У четвер в Україні очікуються короткочасні дощі, вночі у східних областях, вдень у південно-західній частині без опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

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Температура вночі 10-15°, вдень 17-22°; на південному сході країни вночі 13-18°, вдень 22-27°.

12 червня в столиці будуть короткочасні дощі. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень близько 20°.

погода
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