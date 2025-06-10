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В Украине сохранится прохладная погода, местами – дождь

Валентина РоманенкоВторник, 10 июня 2025, 13:14
В Украине сохранится прохладная погода, местами – дождь
иллюстративное фото Unsplash

В среду в Украине ночью в северо-западной части, днем в западных, Житомирской, Винницкой, местами в Киевской, Черкасской и Одесской областях кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: Ветер южный, на западе северо-западный, 7-12 м/с, в Карпатах днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 8-13°, в южной части 13-18°; днем в западных областях 17-22°, в северных и большинстве центральных областей 20-25°, на остальной территории 24-29°.

В Киеве 11 июня без осадков, вечером кратковременный дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 21-23°.

В четверг в Украине ожидаются кратковременные дожди, ночью в восточных областях, днем в юго-западной части без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 10-15°, днем 17-22°; на юго-востоке страны ночью 13-18°, днем 22-27°.

12 июня в столице будут кратковременные дожди. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-14°, днем около 20°.

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