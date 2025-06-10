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Адвокат з Дніпра на керівних посадах у поліції набув 21 "непояснену" квартиру

Валентина РоманенкоВівторок, 10 червня 2025, 13:51
Адвокат з Дніпра на керівних посадах у поліції набув 21 непояснену квартиру
скриншот

Працівники ДБР повідомили про підозру адвокату, який у різні роки був заступником начальника поліції спочатку у Дніпропетровській, а згодом у Кіровоградській областях: за час служби він став власником активів на понад 33 млн грн.

Джерело: Державне бюро розслідувань, Офіс генерального прокурора, НАЗК, співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: Правоохоронці не називають ім’я підозрюваного, але за даними джерела УП, йдеться про Сергія Бухінника.

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За даними слідства, чоловік, будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави, у 2019-2023 роках придбав 21 квартиру, а також два автомобіля. Йдеться зокрема про 17 квартир у середмісті Львова, чотири квартири та два паркомісця у новобудові Дніпра, автомобілі Seat Leon та Range Rover Evoque.  Всі активи він оформлював на близьких осіб – дружину, мати, тещу та інших родичів.

Для легалізації майна експравоохоронець організував оборудку через використання низки фейкових договорів позики. Позичальниками за удаваними договорами виступали його близькі родичі, а позикодавцями – підконтрольні фігуранту особи, які не мали достатніх офіційних доходів для надання позик на такі суми.

Бухінника підозрюють у незаконному збагаченні та організації підробки й використання офіційних документів (ст. 368-5, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України).

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вручення підозри
фото дбр

Також двом членам його сім’ї повідомлено про підозру у пособництві (ч. 5 ст. 27 ст. 368-5), а трьом позикодавцям — за підробку та використання документів (ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358).

Наразі вирішується питання про запобіжний захід і арешт активів, зазначають у ДБР.

 
обшуки
фото дбр
 

ДБР
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