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Адвокат из Днепра на руководящих должностях в полиции приобрел 21 квартиру и записал на родню

Валентина РоманенкоВторник, 10 июня 2025, 13:51
Адвокат из Днепра на руководящих должностях в полиции приобрел 21 квартиру и записал на родню

Работники ГБР сообщили о подозрении адвокату, который в разные годы был заместителем начальника полиции сначала в Днепропетровской, а затем в Кировоградской областях: за время службы он стал владельцем активов на более 33 млн грн.

Источник: Государственное бюро расследований, Офис генерального прокурора, НАПК, собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: Правоохранители не называют имя подозреваемого, но по данным источника УП, речь идет о Сергее Бухиннике.

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По данным следствия, мужчина, будучи лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, в 2019-2023 годах приобрел 21 квартиру, а также два автомобиля. Речь идет в частности о 17 квартирах в центре Львова, четырех квартирах и двух паркоместах в новостройке Днепра, автомобилях Seat Leon и Range Rover Evoque. Все активы он оформлял на близких лиц - жену, мать, тещу и других родственников.

Для легализации имущества экс-правоохранитель организовал сделку через использование ряда фейковых договоров займа. Заемщиками по мнимым договорам выступали его близкие родственники, а заимодавцами - подконтрольные фигуранту лица, которые не имели достаточных официальных доходов для предоставления займов на такие суммы.

Бухинника подозревают в незаконном обогащении и организации подделки и использования официальных документов (ст. 368-5, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 УК Украины).

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вручение подозрения
фото гбр

Также двум членам его семьи сообщено о подозрении в пособничестве (ч. 5 ст. 27 ст. 368-5), а трем заимодавцам - за подделку и использование документов (ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358).

Сейчас решается вопрос о мере пресечения и аресте активов, отмечают в ГБР.

 
обыски
фото гбр
 
обыски
фото ГБР

ГБР
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