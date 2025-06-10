Дев'ятеро людей загинули внаслідок стрілянини в одній зі шкіл Австрії
Вівторок, 10 червня 2025, 14:14
10 червня в навчальному закладі міста Грац відбулася стрілянина. За офіційними даними, загинули дев’ятеро людей, серед яких - стрілець.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Der Standard
Деталі: Як зазначено, окрім стрілка серед загиблих – семеро учнів та одна доросла особа.
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Мер міста Ельке Кар назвала стрілянину в школі "жахливою трагедією".
Район навколо школи, де сталася стрілянина, був оточений, громадський транспорт був перенаправлений. Всі вулиці навколо школи охоронялися озброєними поліцейськими.
Жителів закликали уникати району навколо навчального закладу та дотримуватися вказівок сил безпеки на місці події.
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Нагадаємо:
- Наприкінці травня у Берліні 13-річний хлопець вдарив однокласника ножем на території школи. Слідчі виключили мотив, пов'язаний з ксенофобією або релігією, оскільки обидвоє дітей є громадянами Німеччини.
- Перед тим у Тампере у Фінляндії повідомляли про напад у школі на трьох 15-річних учениць, який скоїв 16-річний учень.