Девять человек погибли в результате стрельбы в одной из школ Австрии
Вторник, 10 июня 2025, 14:14
10 июня в учебном заведении города Грац произошла стрельба. По официальным данным, погибли девять человек, среди которых - стрелок.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Der Standard
Детали: Как указано, кроме стрелка среди погибших - семь учеников и один взрослый человек.
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Мэр города Эльке Кар назвала стрельбу в школе "ужасной трагедией".
Район вокруг школы, где произошла стрельба, был оцеплен, общественный транспорт – перенаправлен. Все улицы вокруг школы охранялись вооруженными полицейскими.
Жителей призвали избегать района вокруг учебного заведения и следовать указаниям сил безопасности на месте происшествия.
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Напомним:
- В конце мая в Берлине 13-летний подросток ударил одноклассника ножом на территории школы. Следователи исключили мотив, связанный с ксенофобией или религией, поскольку оба ребенка являются гражданами Германии.
- Перед тем в Тампере в Финляндии сообщали о нападении в школе на трех 15-летних учениц, которое совершил 16-летний ученик.