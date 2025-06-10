Девять человек погибли в результате стрельбы в одной из школ Австрии

10 июня в учебном заведении города Грац произошла стрельба. По официальным данным, погибли девять человек, среди которых - стрелок.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Der Standard

Детали: Как указано, кроме стрелка среди погибших - семь учеников и один взрослый человек.

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Мэр города Эльке Кар назвала стрельбу в школе "ужасной трагедией".

Район вокруг школы, где произошла стрельба, был оцеплен, общественный транспорт – перенаправлен. Все улицы вокруг школы охранялись вооруженными полицейскими.

Жителей призвали избегать района вокруг учебного заведения и следовать указаниям сил безопасности на месте происшествия.

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Напомним: