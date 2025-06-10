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Девять человек погибли в результате стрельбы в одной из школ Австрии

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцВторник, 10 июня 2025, 14:14
Девять человек погибли в результате стрельбы в одной из школ Австрии
фото: Der Standard

10 июня в учебном заведении города Грац произошла стрельба. По официальным данным, погибли девять человек, среди которых - стрелок.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Der Standard

Детали: Как указано, кроме стрелка среди погибших - семь учеников и один взрослый человек.

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Мэр города Эльке Кар назвала стрельбу в школе "ужасной трагедией".

Район вокруг школы, где произошла стрельба, был оцеплен, общественный транспорт – перенаправлен. Все улицы вокруг школы охранялись вооруженными полицейскими.

Жителей призвали избегать района вокруг учебного заведения и следовать указаниям сил безопасности на месте происшествия.

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Напомним:

  • В конце мая в Берлине 13-летний подросток ударил одноклассника ножом на территории школы. Следователи исключили мотив, связанный с ксенофобией или религией, поскольку оба ребенка являются гражданами Германии.
  • Перед тем в Тампере в Финляндии сообщали о нападении в школе на трех 15-летних учениц, которое совершил 16-летний ученик.

Австрия
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