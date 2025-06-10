У Франції учень зарізав шкільну помічницю під час перевірки рюкзаків
Вівторок, 10 червня 2025, 14:56
У вівторок, 10 червня, у місті Ножан на північному сході Франції учень напав із ножем 31-річну шкільну помічницю під час перевірки рюкзаків біля воріт школи, вона загинула.
Джерело: Le Figaro із посиланням на дані французької поліції, передає "Європейська правда"
Деталі: Наразі підозрюваний утримується в жандармерії Ножана. "Під час охорони наших дітей у Ножані загинула шкільна помічниця, ставши жертвою безглуздої хвилі насильства", – написав президент Емманюель Макрон у соцмережі X.
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За даними національної жандармерії, жандарм, який затримував 15-річного учня 9 класу середньої школи, отримав легкі поранення руки.
За словами жандармерії, підозрюваний був затриманий і взятий під варту "дуже швидко".
Що було раніше:
- Перед цим, цього ж дня внаслідок стрілянини, яка сталася в одній зі шкіл австрійського міста Грац, загинули дев’ять осіб, зокрема сам стрілець.
- Наприкінці травня у Берліні 13-річний хлопець вдарив однокласника ножем на території школи. Слідчі виключили мотив, пов'язаний з ксенофобією або релігією, оскільки обидвоє дітей є громадянами Німеччини.