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У Франції учень зарізав шкільну помічницю під час перевірки рюкзаків

Уляна Кричковська, Станіслав ПогоріловВівторок, 10 червня 2025, 14:56
У Франції учень зарізав шкільну помічницю під час перевірки рюкзаків
ілюстративне фото getty Images

У вівторок, 10 червня, у місті Ножан на північному сході Франції учень напав із ножем 31-річну шкільну помічницю під час перевірки рюкзаків біля воріт школи, вона загинула.

Джерело: Le Figaro із посиланням на дані французької поліції, передає "Європейська правда"

Деталі: Наразі підозрюваний утримується в жандармерії Ножана. "Під час охорони наших дітей у Ножані загинула шкільна помічниця, ставши жертвою безглуздої хвилі насильства", – написав президент Емманюель Макрон у соцмережі X.

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За даними національної жандармерії, жандарм, який затримував 15-річного учня 9 класу середньої школи, отримав легкі поранення руки.

За словами жандармерії, підозрюваний був затриманий і взятий під варту "дуже швидко".

Що було раніше:

  • Перед цим, цього ж дня внаслідок стрілянини, яка сталася в одній зі шкіл австрійського міста Грац, загинули дев’ять осіб, зокрема сам стрілець.
  • Наприкінці травня у Берліні 13-річний хлопець вдарив однокласника ножем на території школи. Слідчі виключили мотив, пов'язаний з ксенофобією або релігією, оскільки обидвоє дітей є громадянами Німеччини.

Франціянадзвичайна подія
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