Во Франции ученик зарезал школьную помощницу во время проверки рюкзаков
Вторник, 10 июня 2025, 14:56
Во вторник, 10 июня, в городе Ножан на северо-востоке Франции ученик напал с ножом на 31-летнюю школьную помощницу во время проверки рюкзаков у ворот школы, она погибла.
Источник: Le Figaro со ссылкой на данные французской полиции, передает "Европейская правда"
Детали: Сейчас подозреваемый содержится в жандармерии Ножана. "Во время охраны наших детей в Ножане погибла школьная помощница, став жертвой бессмысленной волны насилия", - написал президент Эмманюэль Макрон в соцсети X.
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По данным национальной жандармерии, жандарм, который задерживал 15-летнего ученика 9 класса средней школы, получил легкие ранения руки.
По словам жандармерии, подозреваемый был задержан и взят под стражу "очень быстро".
Что предшествовало:
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- Перед этим, в этот же день в результате стрельбы, которая произошла в одной из школ австрийского города Грац, погибли девять человек, в том числе сам стрелок.
- В конце мая в Берлине 13-летний подросток ударил одноклассника ножом на территории школы. Следователи исключили мотив, связанный с ксенофобией или религией, поскольку оба ребенка являются гражданами Германии.