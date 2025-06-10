Во Франции ученик зарезал школьную помощницу во время проверки рюкзаков

Во вторник, 10 июня, в городе Ножан на северо-востоке Франции ученик напал с ножом на 31-летнюю школьную помощницу во время проверки рюкзаков у ворот школы, она погибла.

Источник: Le Figaro со ссылкой на данные французской полиции, передает "Европейская правда"

Детали: Сейчас подозреваемый содержится в жандармерии Ножана. "Во время охраны наших детей в Ножане погибла школьная помощница, став жертвой бессмысленной волны насилия", - написал президент Эмманюэль Макрон в соцсети X.

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По данным национальной жандармерии, жандарм, который задерживал 15-летнего ученика 9 класса средней школы, получил легкие ранения руки.

По словам жандармерии, подозреваемый был задержан и взят под стражу "очень быстро".

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