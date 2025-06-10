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Фіцо заявив, що в авторитарних країн ефективніша економіка, ніж у демократичних

Ірина Кутєлєва, Євген КізіловВівторок, 10 червня 2025, 15:06
Фіцо заявив, що в авторитарних країн ефективніша економіка, ніж у демократичних
фото: Getty Images

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо під час візиту до Узбекистану висловив думку, що авторитарні держави більш економічно ефективні, ніж демократичні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву словацького прем’єра, яку наводить dpa

Деталі: Фіцо заявив, що Європа повинна розглянути можливість реформування своєї системи управління, заснованої на вільних виборах, щоб залишатися конкурентоспроможною на світовому рівні.

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Він високо оцінив такі країни, як Узбекистан, Китай і В'єтнам, за їхню здатність діяти більш рішуче в економічних питаннях.

Водночас згодом Фіцо пояснив, що він не закликає до відмови від демократії, але стверджує, що участь занадто великої кількості політичних партій у процесі прийняття рішень послаблює здатність держави діяти.

"Якщо у вас є сто політичних партій, ви не можете конкурувати. Якщо уряд складається з чотирьох політичних сил, ви не можете конкурувати", – сказав він.

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Нагадаємо, Угорщина та Словаччина відмовилися поставити підпис під документом, підготованим для затвердження Радою ЄС, щодо посилення демократичної стійкості Європейського Союзу, що має на увазі боротьбу з дезінформацією, фальсифікаціями і посилення демократичних ЗМІ.

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ФіцоСловаччинаекономіка
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