Фицо заявил, что в авторитарных странах экономика более эффективна, чем в демократических

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время визита в Узбекистан высказал мнение, что авторитарные государства более экономически эффективны, чем демократические.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление словацкого премьера, которое приводит dpa

Детали: Фицо заявил, что Европа должна рассмотреть возможность реформирования своей системы управления, основанной на свободных выборах, чтобы оставаться конкурентоспособной на мировом уровне.

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Он высоко оценил такие страны, как Узбекистан, Китай и Вьетнам, за их способность действовать более решительно в экономических вопросах.

В то же время позже Фицо пояснил, что он не призывает к отказу от демократии, но утверждает, что участие слишком большого количества политических партий в процессе принятия решений ослабляет способность государства действовать.

"Если у вас есть сто политических партий, вы не можете конкурировать. Если правительство состоит из четырех политических сил, вы не можете конкурировать", – сказал он.

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Напомним, Венгрия и Словакия отказались поставить подпись под документом, подготовленным для утверждения Советом ЕС, об усилении демократической устойчивости Европейского Союза, что подразумевает борьбу с дезинформацией, фальсификациями и усиление демократических СМИ.

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