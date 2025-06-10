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В Одесі командир відділення ТЦК зі спільником вимагали хабар за зняття з розшуку

Валентина РоманенкоВівторок, 10 червня 2025, 15:40
В Одесі командир відділення ТЦК зі спільником вимагали хабар за зняття з розшуку
фото прокуратури

В Одесі затримали командира відділення ТЦК та його спільника, які за 6 500 доларів обіцяли зняти військовозобов'язаного чоловіка з розшуку.

Джерело: Спеціалізована прокуратура в сфері оборони Південного регіону

Деталі: За даними слідства, у квітні 2025 року до військовослужбовця ТЦК звернувся громадянин з питанням щодо можливого зняття з розшуку як особи, яка ухиляється від мобілізації. Отримавши цю інформацію, військовослужбовець, діючи у змові зі своїм знайомим, запропонував свої "послуги", пообіцявши за 1 500 доларів вплинути на посадових осіб РТЦК та СП задля виключення його з розшуку.

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Надалі він підвищив суму хабаря до 6 500 доларів. При цьому військовослужбовець наполягав на отриманні 1 500 як авансового платежу, а решту ‒ після зняття особи з розшуку відповідним територіальним центром комплектування.

Попри висунуті вимоги, військовозобов’язаний звернувся до правоохоронних органів і діяв під їх контролем, кажуть у прокуратурі.

18 квітня поблизу одного з магазинів в Одесі, військовослужбовець одержав обумовлену частину неправомірної вигоди в сумі 1 500 доларів.

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Через місяць він повідомив військовозобов’язаного громадянина, що найближчим часом його буде знято з розшуку Болградським РТЦК та СП Одеської області, а також передав контакти свого спільника для подальшого узгодження питання.

26 травня на парковці біля торговельного закладу в Одесі, військовослужбовець одержав другу частину неправомірної вигоди в сумі 5 000 доларів США. Після цього обох підозрюваних затримали правоохоронці.

 

Наразі їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у виді застави в сумі 908 тисячі гривень кожному.

Також встановлюється можлива причетність посадових осіб РТЦК та СП до вчинення злочину.

ТЦКхабарОдеса
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