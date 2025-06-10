В Одессе командир отделения ТЦК с сообщником требовали взятку за снятие с розыска

В Одессе задержали командира отделения ТЦК и его сообщника, которые за 6 500 долларов обещали снять военнообязанного мужчину с розыска.

Источник: Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона

Детали: По данным следствия, в апреле 2025 года к военнослужащему ТЦК обратился гражданин с вопросом о возможном снятии с розыска как лица, уклоняющегося от мобилизации. Получив эту информацию, военнослужащий, действуя в сговоре со своим знакомым, предложил свои "услуги", пообещав за 1 500 долларов повлиять на должностных лиц РТЦК и СП для исключения его из розыска.

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В дальнейшем он повысил сумму взятки до 6 500 долларов. При этом военнослужащий настаивал на получении 1 500 в качестве авансового платежа, а остальные - после снятия лица с розыска соответствующим территориальным центром комплектования.

Несмотря на выдвинутые требования, военнообязанный обратился в правоохранительные органы и действовал под их контролем, говорят в прокуратуре.

18 апреля вблизи одного из магазинов в Одессе, военнослужащий получил оговоренную часть неправомерной выгоды в сумме 1 500 долларов.

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Через месяц он сообщил военнообязанного гражданина, что в ближайшее время он будет снят с розыска Болградским РТЦК и СП Одесской области, а также передал контакты своего сообщника для дальнейшего согласования вопроса.

26 мая на парковке возле торгового заведения в Одессе, военнослужащий получил вторую часть неправомерной выгоды в сумме 5 000 долларов США. После этого обоих подозреваемых задержали правоохранители.

Сейчас им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога в сумме 908 тысячи гривен каждому.

Также устанавливается возможная причастность должностных лиц РТЦК и СП к совершению преступления.