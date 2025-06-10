Кількість загиблих через стрілянину в австрійській школі зросла до 10

Мер міста Грац (Австрія) Ельке Кар підтвердила, що внаслідок стрілянини в одній з місцевих шкіл загинули 10 осіб.

Джерело: слова Кар цитує Der Standard, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Також повідомляється про поранених внаслідок стрілянини. Точну кількість не називають, однак, як зазначено, це число є двозначним. Стан деяких поранених дуже важкий.

Реклама:

До кінця тижня заняття в школах Граца скасовані, додала мер.

За даними місцевих ЗМІ, підозрюваний у стрілянині – колишній учень, який відкрив вогонь по учнях двох класів. Один із цих двох класів, імовірно, був колишнім класом 22-річного злочинця.

Ймовірний злочинець мав при собі два види зброї – пістолет і рушницю.

РЕКЛАМА:

Раніше повідомляли про дев’ятьох загиблих внаслідок стрілянини. Інцидент стався вранці 10 червня в навчальному закладі на вулиці Драєршюценгассе.