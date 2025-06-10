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Число погибших в результате стрельбы в австрийской школе возросло до 10

Ирина Кутелева, Евгений КизиловВторник, 10 июня 2025, 16:07
Число погибших в результате стрельбы в австрийской школе возросло до 10
фото: Getty Images

Мэр города Грац (Австрия) Эльке Кар подтвердила, что в результате стрельбы в одной из местных школ погибли 10 человек.

Источник: слова Кар цитирует Der Standard, сообщает "Европейская правда"

Детали: Также сообщается о раненых в результате стрельбы. Точное количество не называется, однако, как отмечается, это число является двузначным. Состояние некоторых раненых очень тяжелое.

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До конца недели занятия в школах Граца отменены, добавила мэр.

По данным местных СМИ, подозреваемый в стрельбе – бывший ученик, который открыл огонь по ученикам двух классов. Один из этих двух классов, предположительно, был бывшим классом 22-летнего преступника.

Вероятный преступник имел при себе два вида оружия – пистолет и ружье.

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Ранее сообщалось о девяти погибших в результате стрельбы. Инцидент произошел утром 10 июня в учебном заведении на улице Драйершюценгассе.

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