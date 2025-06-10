ЄС презентував черговий пакет санкцій проти РФ

Європейська комісія запропонувала 18-й пакет санкцій проти Росії. До нього увійдуть заходи, направлені переважно на російську енергетику та банківський сектор, також будуть посилені експортні заборони і контроль за обходом санкційного режиму.

Джерело: президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, презентуючи пропозиції щодо 18-го пакету санкцій проти Росії 10 червня у Брюсселі, передає "Європейська правда"

Деталі: Президентка Єврокомісії підкреслила, що 18-й пакет санкцій проти Кремля буде стосуватися переважно російських банків та російського енергетичного сектору.

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"Зараз ми пропонуємо 18-й пакет жорстких санкцій. Ми націлені в основному на два сектори: російський енергетичний сектор і російський банківський сектор. Ми розширюємо експортні заборони та контроль, а також посилюємо заходи з протидії обходу", – заявила фон дер Ляєн.

"Вперше ми пропонуємо запровадити заборону на транзакції щодо "Північного потоку-1" і "Північного потоку-2". Це означає, що жоден оператор ЄС не зможе прямо чи опосередковано брати участь у будь-якій транзакції щодо трубопроводів "Північний потік". Повернення до минулого немає", – розповіла вона.

За її словами, Єврокомісія також пропонує "знизити верхню межу ціни на нафту з 60 до 45 доларів за барель".

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"З моменту запровадження верхньої межі ціни на нафту у 2023 році ціни на нафту знизилися. Зараз вони торгуються дуже близько до рівня обмеження. Знизивши верхню межу, ми адаптувалися до змінених ринкових умов і відновили її ефективність. Експорт нафти все ще становить третину державних доходів Росії. Нам потрібно скоротити це джерело доходів", – пояснила Урсула фон дер Ляєн.

Вона уточнила, що "обмеження ціни на нафту є коаліційним заходом G7, тому ми обговоримо на саміті G7 в Канаді на початку наступного тижня, як діяти разом".

"Для кращого забезпечення дотримання верхнього ліміту, на додаток до 342 суден, які вже перераховані, сьогодні ми додаємо ще 77 суден, які є частиною російського тіньового флоту. Ці судна є засобом уникнення санкцій", – повідомила президентка Єврокомісії.

Також ЄК пропонує запровадити заборону на імпорт нафтопродуктів, вироблених з російської нафти: "Таким чином, ми хочемо запобігти потраплянню частини російської сирої нафти на ринок ЄС через "чорний хід".

Друга частина санкцій – банківський сектор, зокрема, "обмеження його здатності залучати фінансування та здійснювати транзакції".

"Ми пропонуємо трансформувати існуючу заборону на використання системи SWIFT у повну заборону на проведення транзакцій. І ми пропонуємо застосувати таку заборону транзакцій до ще 22 російських банків", – сказала фон дер Ляєн.

"Ми також пропонуємо поширити заборону на транзакції на фінансових операторів у третіх країнах, які фінансують торгівлю з Росією в обхід санкцій. Ми також пропонуємо запровадити санкції проти Російського фонду прямих інвестицій, його дочірніх компаній та інвестиційних проектів", – додала вона.

Третій пункт, за словами Урсули фон дер Ляєн: подальші заборони на експорт на суму понад 2,5 мільярда євро. Ця заборона позбавляє російську економіку критично важливих технологій і промислових товарів.

"Ми націлені на машини, метали, пластмаси та хімікати. Вони використовуються як сировина в промисловості. Ми також обмежуємо експорт товарів і технологій подвійного призначення, які використовуються для виробництва безпілотників, ракет та інших систем озброєння. Ми хочемо переконатися, що Росія не знайде способів модернізувати свою зброю за допомогою європейських технологій", – уточнила президентка Єврокомісії.

Четверте і останнє: ми хочемо, щоб наші санкції краще застосовувалися і дотримувалися, переконані в ЄС.

"Саме тому ми розширюємо сферу дії заборони на транзакції, яка вже існує. Ми включили до списку 22 російські та іноземні компанії, які надають пряму чи опосередковану підтримку російському військово-промисловому комплексу. Здатність Путіна продовжувати війну дуже сильно залежить від підтримки, яку він отримує від третіх країн. Ті, хто підтримує російську війну та зусилля із завоювання України, несуть велику відповідальність", – повідомила фон дер Ляєн.

"Наша мета дуже чітка. Ми повторюємо заклик до повного, безумовного припинення вогню щонайменше на 30 днів. Ця пауза в бойових діях могла б стати життєво важливим кроком до зменшення страждань цивільного населення,та створити простір для змістовних переговорів для досягнення справжнього миру", – наголосила вона.

Нагадаємо, 20 травня Рада ЄС затвердила 17-й пакет санкцій проти Росії за війну проти України, та окремі санкції за використання хімічної зброї проти України, а також персональні санкції за гібридну дестабілізаційну діяльність РФ проти країн ЄС і партнерів.

Президент Литви Гітанас Науседа назвав 17-й пакет занадто слабким та закликав передбачити жорсткіші заходи у наступному.