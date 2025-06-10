Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЄС презентував черговий пакет санкцій проти РФ

Тетяна Висоцька, Євген КізіловВівторок, 10 червня 2025, 16:53
ЄС презентував черговий пакет санкцій проти РФ
фото: Getty Images

Європейська комісія запропонувала 18-й пакет санкцій проти Росії. До нього увійдуть заходи, направлені переважно на російську енергетику та банківський сектор, також будуть посилені експортні заборони і контроль за обходом санкційного режиму.

Джерело: президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, презентуючи пропозиції щодо 18-го пакету санкцій проти Росії 10 червня у Брюсселі, передає "Європейська правда"

Деталі: Президентка Єврокомісії підкреслила, що 18-й пакет санкцій проти Кремля буде стосуватися переважно російських банків та російського енергетичного сектору.

Реклама:

"Зараз ми пропонуємо 18-й пакет жорстких санкцій. Ми націлені в основному на два сектори: російський енергетичний сектор і російський банківський сектор. Ми розширюємо експортні заборони та контроль, а також посилюємо заходи з протидії обходу", – заявила фон дер Ляєн.

"Вперше ми пропонуємо запровадити заборону на транзакції щодо "Північного потоку-1" і "Північного потоку-2". Це означає, що жоден оператор ЄС не зможе прямо чи опосередковано брати участь у будь-якій транзакції щодо трубопроводів "Північний потік". Повернення до минулого немає", – розповіла вона.

За її словами, Єврокомісія також пропонує "знизити верхню межу ціни на нафту з 60 до 45 доларів за барель".

РЕКЛАМА:

"З моменту запровадження верхньої межі ціни на нафту у 2023 році ціни на нафту знизилися. Зараз вони торгуються дуже близько до рівня обмеження. Знизивши верхню межу, ми адаптувалися до змінених ринкових умов і відновили її ефективність. Експорт нафти все ще становить третину державних доходів Росії. Нам потрібно скоротити це джерело доходів", – пояснила Урсула фон дер Ляєн.

Вона уточнила, що "обмеження ціни на нафту є коаліційним заходом G7, тому ми обговоримо на саміті G7 в Канаді на початку наступного тижня, як діяти разом". 

"Для кращого забезпечення дотримання верхнього ліміту, на додаток до 342 суден, які вже перераховані, сьогодні ми додаємо ще 77 суден, які є частиною російського тіньового флоту. Ці судна є засобом уникнення санкцій", – повідомила президентка Єврокомісії.

Також ЄК пропонує запровадити заборону на імпорт нафтопродуктів, вироблених з російської нафти: "Таким чином, ми хочемо запобігти потраплянню частини російської сирої нафти на ринок ЄС через "чорний хід".

Друга частина санкцій – банківський сектор, зокрема, "обмеження його здатності залучати фінансування та здійснювати транзакції". 

"Ми пропонуємо трансформувати існуючу заборону на використання системи SWIFT у повну заборону на проведення транзакцій. І ми пропонуємо застосувати таку заборону транзакцій до ще 22 російських банків", – сказала фон дер Ляєн.

"Ми також пропонуємо поширити заборону на транзакції на фінансових операторів у третіх країнах, які фінансують торгівлю з Росією в обхід санкцій. Ми також пропонуємо запровадити санкції проти Російського фонду прямих інвестицій, його дочірніх компаній та інвестиційних проектів", – додала вона.

Третій пункт, за словами Урсули фон дер Ляєн: подальші заборони на експорт на суму понад 2,5 мільярда євро.  Ця заборона позбавляє російську економіку критично важливих технологій і промислових товарів.

"Ми націлені на машини, метали, пластмаси та хімікати. Вони використовуються як сировина в промисловості. Ми також обмежуємо експорт товарів і технологій подвійного призначення, які використовуються для виробництва безпілотників, ракет та інших систем озброєння. Ми хочемо переконатися, що Росія не знайде способів модернізувати свою зброю за допомогою європейських технологій", – уточнила президентка Єврокомісії.

Четверте і останнє: ми хочемо, щоб наші санкції краще застосовувалися і дотримувалися, переконані в ЄС. 

"Саме тому ми розширюємо сферу дії заборони на транзакції, яка вже існує. Ми включили до списку 22 російські та іноземні компанії, які надають пряму чи опосередковану підтримку російському військово-промисловому комплексу. Здатність Путіна продовжувати війну дуже сильно залежить від підтримки, яку він отримує від третіх країн. Ті, хто підтримує російську війну та зусилля із завоювання України, несуть велику відповідальність", – повідомила фон дер Ляєн.

"Наша мета дуже чітка. Ми повторюємо заклик до повного, безумовного припинення вогню щонайменше на 30 днів. Ця пауза в бойових діях могла б стати життєво важливим кроком до зменшення страждань цивільного населення,та  створити простір для змістовних переговорів для досягнення справжнього миру", – наголосила вона.

Нагадаємо, 20 травня Рада ЄС затвердила 17-й пакет санкцій проти Росії за війну проти України, та окремі санкції за використання хімічної зброї проти України, а також персональні санкції за гібридну дестабілізаційну діяльність РФ проти країн ЄС і партнерів. 

Президент Литви Гітанас Науседа назвав 17-й пакет занадто слабким та закликав передбачити жорсткіші заходи у наступному. 

ЄврокомісіяЄСРосіясанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фото, відеоНовий етап великого обміну: Україна повернула першу групу важкопоранених та тяжкохворих
В Україні зростає інфляція
ЄС презентував черговий пакет санкцій проти РФ
Фіцо заявив, що в авторитарних країн ефективніша економіка, ніж у демократичних
В Австрії сталась стрілянина у школі: учень відкрив вогонь у класах і скоїв суїцид
фотоРосіяни вночі пошкодили Софійський собор і Одеську кіностудію
Усі новини...
Єврокомісія
Відмова від російського газу: Франція і Бельгія не підтримують план Єврокомісії
До Києва приїхав єврокомісар з оборони
Єврокомісія готує перехідні заходи для України після завершення "торговельного безвізу"
Останні новини
18:03
За інфраструктуру Telegram відповідають причетні до ФСБ особи – розслідування
17:53
Українці забезпечили 2,7% ВВП Польщі у 2024 – ООН
17:52
Що відомо про стан повітря у Києві та як захиститися від забрудників
17:50
футболНова Зеландія – Україна. Анонс матчу на Canadian Shield
17:46
Один з найдовших рейсів: "Укрзалізниця" призначає новий поїзд
17:42
фото, відеоНовий етап великого обміну: Україна повернула першу групу важкопоранених та тяжкохворих
17:38
фотоРосіяни скинули ФАБ на Куп’янськ: загинув чоловік, є постраждалі
17:33
Поліція розповіла деталі про нападника, який вчинив стрілянину в школі в Австрії
17:23
На Прикарпатті жінка втопила свою чотирирічну доньку: її мотив досі невідомий
17:15
Рекордні збитки: російська вугільна галузь йде на дно
Усі новини...
Реклама:
Реклама: