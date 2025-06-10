ЕС представил очередной пакет санкций против РФ

Европейская комиссия предложила 18-й пакет санкций против России. В него войдут меры, направленные преимущественно на российскую энергетику и банковский сектор, также будут усилены экспортные запреты и контроль за обходом санкционного режима.

Источник: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя предложения по 18-му пакету санкций против России 10 июня в Брюсселе, передает "Европейская правда"

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Детали: Президент Еврокомиссии подчеркнула, что 18-й пакет санкций против Кремля будет касаться преимущественно российских банков и российского энергетического сектора.

"Сейчас мы предлагаем 18-й пакет жестких санкций. Мы нацелены в основном на два сектора: российский энергетический сектор и российский банковский сектор. Мы расширяем экспортные запреты и контроль, а также усиливаем меры по противодействию обходу", – заявила фон дер Ляйен.

"Впервые мы предлагаем ввести запрет на транзакции в отношении "Северного потока-1" и "Северного потока-2". Это означает, что ни один оператор ЕС не сможет прямо или косвенно участвовать в любой транзакции в отношении трубопроводов "Северный поток". Возвращения к прошлому нет", – рассказала она.

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По ее словам, Еврокомиссия также предлагает "снизить верхний предел цены на нефть с 60 до 45 долларов за баррель".

"С момента введения верхнего предела цены на нефть в 2023 году цены на нефть снизились. Сейчас они торгуются очень близко к уровню ограничения. Снизив верхний предел, мы адаптировались к изменившимся рыночным условиям и восстановили его эффективность. Экспорт нефти все еще составляет треть государственных доходов России. Нам нужно сократить этот источник доходов", – пояснила Урсула фон дер Ляйен.

Она уточнила, что "ограничение цены на нефть является коалиционной мерой G7, поэтому мы обсудим на саммите G7 в Канаде в начале следующей недели, как действовать вместе".

"Для лучшего обеспечения соблюдения верхнего лимита, в дополнение к 342 судам, которые уже перечислены, сегодня мы добавляем еще 77 судов, которые являются частью российского теневого флота. Эти суда являются средством обхода санкций", – сообщила президентка Еврокомиссии.

Также ЕК предлагает ввести запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти: "Таким образом, мы хотим предотвратить попадание части российской сырой нефти на рынок ЕС через "черный ход".

Вторая часть санкций – банковский сектор, в частности, "ограничение его способности привлекать финансирование и осуществлять транзакции".

"Мы предлагаем трансформировать существующий запрет на использование системы SWIFT в полный запрет на проведение транзакций. И мы предлагаем применить такой запрет транзакций к еще 22 российским банкам", – сказала фон дер Ляйен.

"Мы также предлагаем распространить запрет на транзакции на финансовых операторов в третьих странах, которые финансируют торговлю с Россией в обход санкций. Мы также предлагаем ввести санкции против Российского фонда прямых инвестиций, его дочерних компаний и инвестиционных проектов", – добавила она.

Третий пункт, по словам Урсулы фон дер Ляйен: дальнейшие запреты на экспорт на сумму более 2,5 миллиарда евро. Этот запрет лишает российскую экономику критически важных технологий и промышленных товаров.

"Мы нацелены на машины, металлы, пластмассы и химикаты. Они используются как сырье в промышленности. Мы также ограничиваем экспорт товаров и технологий двойного назначения, которые используются для производства беспилотников, ракет и других систем вооружения. Мы хотим убедиться, что Россия не найдет способов модернизировать свое оружие с помощью европейских технологий", – уточнила президентка Еврокомиссии.

Четвертое и последнее: мы хотим, чтобы наши санкции лучше применялись и соблюдались, убеждены в ЕС.

"Именно поэтому мы расширяем сферу действия запрета на транзакции, который уже существует. Мы включили в список 22 российские и иностранные компании, которые оказывают прямую или опосредованную поддержку российскому военно-промышленному комплексу. Способность Путина продолжать войну очень сильно зависит от поддержки, которую он получает от третьих стран. Те, кто поддерживает российскую войну и усилия по завоеванию Украины, несут большую ответственность", – сообщила фон дер Ляйен.

"Наша цель очень четкая. Мы повторяем призыв к полному, безусловному прекращению огня как минимум на 30 дней. Эта пауза в боевых действиях могла бы стать жизненно важным шагом к уменьшению страданий гражданского населения и создать пространство для содержательных переговоров для достижения настоящего мира", – подчеркнула она.

Напомним, 20 мая Совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России за войну против Украины, а также отдельные санкции за использование химического оружия против Украины, а также персональные санкции за гибридную дестабилизирующую деятельность РФ против стран ЕС и партнеров.

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал 17-й пакет слишком слабым и призвал предусмотреть более жесткие меры в следующем.