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Українці забезпечили 2,7% ВВП Польщі у 2024 – ООН

Олег Павлюк, Євген КізіловВівторок, 10 червня 2025, 17:53
Українці забезпечили 2,7% ВВП Польщі у 2024 – ООН
фото: Getty Images

У 2024 році біженці з України генерували 2,7% польського ВВП, а зайнятість серед українців працездатного віку в Польщі становить 69% (для поляків цей же показник становить 75%).

Джерело: спільний звіт консалтингової компанії Deloitte та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM

Деталі: У звіті "Аналіз впливу біженців з України на економіку Польщі" підрахували, що українці, які проживають у Польщі, зробили помітний внесок у її економічне зростання і не зашкодили місцевому ринку праці.

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Автори звіту підкреслюють, що приплив біженців з України не призвів до зростання безробіття чи зниження реальних заробітних плат у Польщі. Навпаки: присутність українців сприяла зростанню зайнятості серед поляків та підвищенню продуктивності підприємств і працівників.

Також Deloitte і УВКБ ООН виявили, що багато біженців з України виконують роботу, яка не відповідає їхній кваліфікації: тільки третина українців з університетськими дипломами обіймають посади, що вимагають вищої освіти.

Крім того, на зайнятість впливає знання польської мови: українці, які можуть нею говорити вільно, заробляють у середньому на 700 злотих більше на місяць, ніж ті, хто знає польську на базовому рівні.

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Звіт Deloitte і УВКБ ООН базується на моделі, що враховує повний вплив на економіку та всі публічні видатки – від ПДВ до внесків у фонди медичного й соціального страхування.

Як повідомляла "Європейська правда", остання виборча кампанія у Польщі засвідчила погіршення ставлення до українців у польському політикумі та суспільстві.

Читайте також: Більше не адвокат України: як президентська кампанія вплине на політику Польщі.

УкраїнаПольщаекономікаВВП
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