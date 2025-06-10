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Украинцы обеспечили 2,7% ВВП Польши в 2024 году – ООН

Олег Павлюк, Евгений КизиловВторник, 10 июня 2025, 17:53
Украинцы обеспечили 2,7% ВВП Польши в 2024 году – ООН
фото: Getty Images

В 2024 году беженцы из Украины генерировали 2,7% польского ВВП, а занятость среди украинцев трудоспособного возраста в Польше составляет 69% (для поляков этот же показатель составляет 75%).

Источник: совместный отчет консалтинговой компании Deloitte и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM

Детали: В отчете "Анализ влияния беженцев из Украины на экономику Польши" подсчитали, что 2024 году беженцы из Украины генерировали 2,7% польского ВВП, а занятость среди украинцев трудоспособного возраста в Польше составляет 69% (для поляков этот же показатель составляет 75%).

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Авторы отчета подчеркивают, что приток беженцев из Украины не привел к росту безработицы или снижению реальных заработных плат в Польше. Наоборот: присутствие украинцев способствовало росту занятости среди поляков и повышению производительности предприятий и работников.

Также Deloitte и УВКБ ООН обнаружили, что многие беженцы из Украины выполняют работу, которая не соответствует их квалификации: только треть украинцев с университетскими дипломами занимают должности, требующие высшего образования.

Кроме того, на занятость влияет знание польского языка: украинцы, которые могут на нем говорить свободно, зарабатывают в среднем на 700 злотых больше в месяц, чем те, кто знает польский на базовом уровне.

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Отчет Deloitte и УВКБ ООН базируется на модели, учитывающей полное влияние на экономику и все публичные расходы – от НДС до взносов в фонды медицинского и социального страхования.

Как сообщала "Европейская правда", последняя избирательная кампания в Польше показала ухудшение отношения к украинцам в польском политикуме и обществе.

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УкраинаПольшаэкономикаВВП
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