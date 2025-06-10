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Головний розвідник Німеччини: Росіяни підтримують Путіна та його війну

Іванна Костіна, Євген КізіловВівторок, 10 червня 2025, 18:27
Головний розвідник Німеччини: Росіяни підтримують Путіна та його війну
фото: Getty Images

Голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль переконаний, що населення РФ в основному підтримує свого лідера Владіміра Путіна і його війну проти України.

Джерело: Каль у подкасті Table Today, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Handelsblatt

Деталі: На Заході тривалий час досить популярною була думка, що війна РФ проти України є "війною Путіна", а російський народ насправді не підтримує її.

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"Ми маємо враження, що весь російський народ готовий слідувати за Путіним, що ця війна необхідна, що злий НАТО є агресором", – сказав Бруно Каль.

"І що війна та, так би мовити, ліквідація цього несправедливого режиму в Україні гідні честі та слави Росії", – додав він.

На думку Каля, незмінна підтримка Путіна пояснюється тим, що глава Кремля має в своєму розпорядженні весь пропагандистський апарат.

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Це дозволяє йому "маніпулювати всією країною, від заходу до сходу, в цьому напрямку". Хоча "в колах влади, в політиці існують дещо різні думки щодо того, чи є той чи інший крок у війні розумним чи менш розумним", підкреслив глава BND, "опозиції, яка б будь-яким чином стояла на заваді Путіну, немає".

Бруно Каль також заявив, що Росія має намір випробувати рішучість НАТО, зокрема, розширюючи своє протистояння із Заходом за межі України.

А генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Росія нарощує свій військовий потенціал і буде готова застосувати військову силу проти держав НАТО протягом п'яти років.

НімеччинаПутінросійсько-українська війнарозвідка
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